قازاقستاندىقتار ينتەرنەت-دۇكەندەردە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزبەي-اق تولەم جاساي الادى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي QR مەن تەلەفون ءنومىرى ارقىلى بانكارالىق اۋدارىمداردان كەيىن قازاقستاندىقتارعا ونلاين تولەم جاساۋعا ارنالعان تاعى بىرنەشە جاڭا سەرۆيس ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ ءمالىم ەتتى.
19-شىلدەدەن باستاپ ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ بارلىعى بانكارالىق موبيلدى تولەمدەر جۇيەسىنە (ب م ت ج) قوسىلۋعا مىندەتتى. وسىدان كەيىن 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇيەدە تاعى ءتورت جاڭا سەرۆيس ىسكە قوسىلاتىن بولادى. سونىڭ ءبىرى - ماركەتپلەيستەردە ساتىپ العان تاۋاردىڭ اقىسىن QR ارقىلى تولەۋ مۇمكىندىگى.
- مۇنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزۋدىڭ قاجەتى جوق. «ب م ت ج ارقىلى تولەۋ» باتىرماسىن باساسىز، سودان كەيىن ءوز بانكىڭىزدىڭ قوسىمشاسىنا ءوتىپ، تولەمدى سول جەردەن راستايسىز، - دەدى سپيكەر.
جىل سوڭىنا دەيىن ىسكە قوسىلاتىن تاعى ءبىر سەرۆيس - Request to Pay. ول ءارتۇرلى بانكتەردىڭ كليەنتتەرى اراسىندا تولەمگە شوت ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جىل سوڭىنا دەيىن Request to Pay سەرۆيسىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بۇل قىزمەت ارقىلى ءبىر بانكتەگى كاسىپكەر باسقا بانكتىڭ كليەنتىنە تىكەلەي تولەم شوتىن ۇسىنا الادى. مىسالى، BCC بانك كليەنتتەرىنە قىزمەت كورسەتەتىن كاسىپكەر Freedom Bank نەمەسە كەز كەلگەن باسقا بانكتىڭ كليەنتىنە شوت جىبەرە الادى، - دەدى بينۇر جالەنوۆ.
بۇدان بولەك، جۇيەدە تەلەفون ءنومىرى ارقىلى حالىقارالىق اقشا اۋدارىمدارىن جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىگى دە ەنگىزىلەدى.
- قازىردىڭ وزىندە قىتاي جانە قىرعىزستان باعىتتارى بويىنشا تەحنيكالىق جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. ۇندىستانمەن، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى، تۇركيامەن جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا بۇل باعىتتاردىڭ قاتارى كەڭەيە بەرەدى، - دەدى بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
سونداي-اق ستاتيكالىق QR- كودتار ارقىلى تولەم جاساۋ سەرۆيسى ىسكە قوسىلادى. بۇل اۆتوتۇراقتاردا، حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا نەمەسە قوعامدىق كولىكتە ورنالاستىرىلعان QR- كودتاردى بانك قوسىمشاسىمەن سكانەرلەپ، بىردەن تولەم جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، 17-شىلدەدە قازاقستاننىڭ ءىرى بانكتەرى تاۋارلار مەن قىزمەتتەرگە بانكارالىق QR ارقىلى تولەم جاساۋ سەرۆيسىن ىسكە قوستى.
ايتا كەتەيىك، 19-شىلدەدەن باستاپ بۇل جۇيەگە قوسىلۋ ەلىمىزدەگى بارلىق ەكىنشى دەڭگەيلى بانك ءۇشىن مىندەتتى بولماق.