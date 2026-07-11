قازاقستاندىقتار تۋعان ۋاقىتىن جاپپاي ىزدەي باستادى: بۇعان نە سەبەپ
استانا. KAZINFROM - سوڭعى اپتالاردا قازاقستاندىقتار ءوزىنىڭ ناقتى تۋعان ۋاقىتىن ءبىلۋ ءۇشىن پەرزەنتحانالار مەن ارحيۆتەرگە ءجيى جۇگىنە باستادى. Kazinform بۇل قىزىعۋشىلىقتىڭ نەدەن تۋىنداعانىن، قاجەتتى مالىمەتتى قايدان الۋعا بولاتىنىن جانە ونىڭ ونداعان جىلدار بويى ساقتالاتىنىن انىقتادى.
قىزىعۋشىلىق نەدەن تۋىندادى
سوڭعى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىلەردە ادامنىڭ ناقتى تۋعان ۋاقىتىن انىقتاۋعا قاتىستى جازبالار كەڭىنەن تارادى. وسىدان كەيىن كوپشىلىك پەرزەنتحانالار مەن ارحيۆتەرگە جۇگىنىپ، وزىنە قاتىستى دەرەكتەردى سۇراتا باستادى. كەيىن بەلگىلى بولعانداي، مۇنداي بەلسەندىلىك كەزدەيسوق ەمەس. سەبەبى بۇل اقپارات ناتالدى كارتا جاساۋ ءۇشىن قاجەت.
استرولوگ ءارى پسيحولوگ ماعيا تۇسىبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، ناتالدى كارتالارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى تەك استرولوگيانىڭ تانىمال بولۋىمەن عانا ەمەس، قوعامنىڭ ءوزىن تانۋعا دەگەن سۇرانىسىمەن دە بايلانىستى.
- استرولوگ ءارى كوپ جىلدان بەرى تاجىريبە جيناقتاعان ديپلومى، ارنايى ءبىلىمى بار پسيحولوگ رەتىندە بۇل قىزىعۋشىلىقتىڭ ءدال قازىر نەگە كۇشەيگەنىن جانە قوعامدا نەلىكتەن ۇلكەن رەزونانس تۋدىرعانىن تۇسىنەمىن. بۇل قۇبىلىستىڭ ارتىندا بەلگىلى ءبىر پسيحولوگيالىق ءارى الەۋمەتتىك ۇدەرىس جاتىر. قازاقستاندا ناتالدى كارتالارعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى زاڭدى قۇبىلىس دەپ ەسەپتەيمىن. مەنىڭشە، بۇل جاي عانا سانگە اينالعان اۋەستىك ەمەس، ادامنىڭ ءوزىن تانۋعا، ءوز مۇمكىندىكتەرىن تۇسىنۋگە جانە ىشكى باعدارىن تابۋعا دەگەن قوعامدىق سۇرانىستىڭ كورىنىسى، - دەدى مامان.
ونىڭ ايتۋىنشا، ناتالدى كارتانى جاساۋ ءۇشىن ادامنىڭ تۋعان كۇنى مەن جەرى عانا ەمەس، ناقتى تۋعان ۋاقىتى دا اسا ماڭىزدى.
- كاسىبي استرولوگيادا ناتالدى كارتا - بۇل جاي عانا زودياك بەلگىسىنە نەگىزدەلگەن جۇلدىزناما ەمەس. ول ادامنىڭ تۋعان كۇنى، تۋعان جەرى جانە دۇنيەگە كەلگەن ناقتى ۋاقىتى نەگىزىندە جاسالاتىن جەكە كارتاسى. ءدال تۋعان ۋاقىت استرولوگيالىق ۇيلەردىڭ ورنالاسۋىن انىقتايدى. بۇل ءومىردىڭ ءتۇرلى سالالارىن تالداۋعا، ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىن، قابىلەتتەرىن، ومىرلىك مىندەتتەرى مەن دامۋ مۇمكىندىكتەرىن باعالاۋعا قولدانىلادى. تۋعان ۋاقىتتاعى از عانا قاتەلىك كارتانى تۇسىندىرۋگە ەلەۋلى اسەر ەتىپ، جەكە تالداۋ مەن بولجامنىڭ دالدىگىن تومەندەتۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ماعيا تۇسىبەكوۆا.
وسى سەبەپتى ناتالدى كارتاسىن مۇمكىندىگىنشە ناقتى جاساتقىسى كەلەتىن ادامدار تۋعان ۋاقىتىن ناقتىلاۋ ءۇشىن پەرزەنتحانالاردىڭ ارحيۆتەرىنە ءجيى جۇگىنە باستاعان.
- ادامدار جالپى سيپاتتاعى جۇلدىزنامانىڭ جەكە دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن تالداۋدان ايىرماشىلىعىن تۇسىنە باستادى. ءوز تاجىريبەمدە سوڭعى بىرنەشە جىلدا تۋعان ۋاقىتىن ارحيۆتەر مەن پەرزەنتحانالار ارقىلى ناقتىلايتىن كليەنتتەردىڭ ايتارلىقتاي كوبەيگەنىن بايقادىم. بۇرىن مۇنداي جاعدايلار سيرەك كەزدەسسە، قازىر تۇراقتى ۇردىسكە اينالدى. ويتكەنى باستاپقى مالىمەتتەردىڭ دالدىگى تالداۋدىڭ ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن ادامدار جاقسى تۇسىنە باستادى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا بىرنەشە فاكتور ىقپال ەتكەن.
- ءبىز قازىر ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك وزگەرىستەر جىلدام ءجۇرىپ جاتقان كەزەڭدە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. سىرتقى ورتا تۇراقسىز بولا تۇسكەن سايىن ادام ىشكى تىرەك ىزدەپ، ءوزىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە ۇمتىلادى، - دەيدى مامان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستاندىقتاردىڭ پسيحولوگياعا، كوۋچينگكە جانە ءوزىن-ءوزى دامىتۋ تاجىريبەلەرىنە قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. كوپشىلىك ءۇشىن استرولوگيا ءوزىن-ءوزى تالداۋدىڭ ءبىر قۇرالىنا اينالعان.
- پسيحولوگيا تۇرعىسىنان العاندا، ناتالدى كارتالارعا قىزىعۋشىلىق - بەلگىسىزدىك دەڭگەيى جوعارى كەزەڭدە پسيحيكانىڭ تابيعي بەيىمدەلۋ رەاكتسياسى. ادام مازاسىزدىققا، تۇراقسىزدىققا جانە بولاشاققا قاتىستى ايقىندىقتىڭ جوقتىعىنا تاپ بولعاندا، ءومىردىڭ ءمانىن، باعدارىن جانە جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعانداي سەزىمدى ىزدەي باستايدى. كوپشىلىك ءۇشىن ناتالدى كارتا ءوزىن جانە ءوز ءومىرىن بەلگىلى ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىن قۇرال رەتىندە قابىلدانادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشى.
ونىڭ بايقاۋىنشا، قازىرگى كەزدە ادامداردىڭ كوبى استرولوگتارعا بولاشاقتى بولجاۋ ءۇشىن ەمەس، ءوزىن جاقسىراق تانۋ ماقساتىندا جۇگىنەدى.
- ءوز تاجىريبەمدە ادامداردىڭ بولاشاقتاعى وقيعالاردان بۇرىن ءوزىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن، كۇشتى تۇستارىن جانە ىشكى مۇمكىندىكتەرىن تۇسىنۋگە كوبىرەك قىزىعاتىنىن بايقاپ ءجۇرمىن. مەنىڭ ويىمشا، بۇگىنگى قىزىعۋشىلىقتىڭ نەگىزگى سەبەبى - ادامنىڭ ءوزىن تەرەڭىرەك تانىپ، ومىرىندە بولىپ جاتقان وقيعالاردىڭ بەلگىلى ءبىر زاڭدىلىعىن تۇسىنۋگە دەگەن ۇمتىلىسى. قىسقاشا ايتقاندا، ادامدار ناتالدى كارتاعا «نە بولادى؟» دەگەن سۇراقتان بۇرىن «مەن كىممىن؟» دەگەن سۇراقتىڭ جاۋابىن ىزدەپ كەلەدى، - دەدى ول.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءۇردىستىڭ كەڭ تارالۋىنا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ دە ىقپالى زور.
- قازىر استرولوگياعا قاتىستى كونتەنت الەم بويىنشا ميلليونداعان قارالىم جيناپ جاتىر. ناتالدى كارتالار، سايكەستىك، ومىرلىك تسيكلدەر مەن ءوزىن تانۋ تاقىرىپتارىنا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. بۇل دا اتالعان تاقىرىپقا دەگەن سۇرانىستى كۇشەيتىپ وتىر، - دەدى ول.
پسيحولوگ ەلينا كايەحتينا دا ناتالدى كارتالار مەن باسقا دا ەزوتەريكالىق تاجىريبەلەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىن الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىقپەن بايلانىستىرادى.
- داعدارىس كەزەڭىندە ادامدار كوبىنە قوسىمشا تىرەك ىزدەپ، مازاسىزدىقپەن كۇرەسۋدىڭ ءتۇرلى جولدارىن قاراستىرادى. مۇنداي قۇبىلىستار تاريحتا بۇرىن دا بولعان. مىسالى، 1990-جىلدارى ءتۇرلى ءداستۇرلى ەمەس تاجىريبەلەر تانىمال بولسا، قازىر استرولوگيا، نۋمەرولوگيا جانە ناتالدى كارتالارعا قىزىعۋشىلىق كۇشەيدى. سونىمەن قاتار كەيبىر تاقىرىپتار اقپاراتتىق كەڭىستىكتە تەز تارالىپ، قىسقا ۋاقىتتا ترەندكە اينالادى، - دەدى پسيحولوگ.
مەملەكەتتىك ورگاندار نە دەيدى
قازاقستاندا تۋۋ تۋرالى مالىمەتتەر ارنايى اقپاراتتىق جۇيەدە رەسمي تۇردە تىركەلەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق ەلەكتروندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، «تىركەلگەن حالىق رەگيسترى» اقپاراتتىق جۇيەسىندە № 041/ۋ نىسانىنداعى مەديتسينالىق تۋۋ تۋرالى كۋالىك تىركەلەدى. وندا بالانىڭ تۋعان كۇنىمەن بىرگە ناقتى تۋعان ۋاقىتى دا كورسەتىلەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي دەرەكتەردى ەلەكتروندى تۇردە تىركەۋ 2012 -جىلدان بەرى جۇرگىزىلەدى جانە جازبالار مەرزىمسىز ساقتالادى.
ال مەديتسينالىق تۋۋ تۋرالى كۋالىكتىڭ قاعاز نۇسقاسى مەديتسينالىق ۇيىمدا بەس جىل بويى ساقتالادى. بۇل مەرزىم دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ 2020 -جىلعى ق ر د س م-175/2020-بۇيرىعىمەن بەلگىلەنگەن. كەيىن قۇجاتتار بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ارحيۆكە وتكىزىلەدى.
مينيسترلىك ازاماتتىڭ ءوزى جۇگىنگەن جاعدايدا جانە زاڭدا كوزدەلگەن شەكتەۋلەر بولماسا، تۋعان ۋاقىتى تۋرالى مالىمەتتى الۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر مەديتسينالىق ۇيىم قايتا ۇيىمداستىرىلعان، تاراتىلعان نەمەسە ونىڭ ارحيۆى باسقا مەكەمەگە بەرىلگەن بولسا، ازاماتتارعا وبلىستىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالانىڭ نەمەسە استانانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنا جۇگىنۋ ۇسىنىلادى. وندا ارحيۆتىك مەديتسينالىق قۇجاتتاردىڭ قايدا ساقتالعانى تۋرالى اقپارات بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
ال egov پورتالى ارقىلى مۇنداي مالىمەتتى ازىرگە الۋ مۇمكىن ەمەس. سەبەبى تۋعان ۋاقىتىن بەرۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قىزمەت قاراستىرىلماعان.
تۋعان ۋاقىتىن ىزدەۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتقانىنا قاراماستان، قازاقستاندا بۇل مالىمەتتەر رەسمي تۇردە ساقتالادى جانە ازاماتتارعا زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن بەرىلۋى مۇمكىن. الايدا مۇنداي اقپاراتتى ازىرگە eGov سەرۆيسى ارقىلى الۋ مۇمكىندىگى جوق.
سونىمەن بىرگە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ازاماتتاردىڭ تۋعان ۋاقىتى تۋرالى مالىمەتتى الۋ جونىندەگى وتىنىشتەرى بويىنشا جەكە ستاتيستيكا جۇرگىزىلمەيتىنىن حابارلادى. سوندىقتان بۇگىندە كەڭىنەن تالقىلانىپ جاتقان بۇل ءۇردىستىڭ ناقتى اۋقىمىن رەسمي دەرەكتەرمەن راستاۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس.