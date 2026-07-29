KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىقتار تامىزدا قانشا كۇن دەمالادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى تامىزدا مەملەكەتتىك مەرەكەلەرگە بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى جوق. جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعاننان كەيىن 15-ناۋرىز - كونستيتۋتسيا كۇنى مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ بەلگىلەندى، سوندىقتان 30-تامىز بۇدان بىلاي مەرەكەلىك كۇن بولىپ سانالمايدى، دەپ حابارلايدى Almaty.tv.

    2024 жылы қазақстандықтар қалай демалады
    Фото: Kazinform

    2026 -جىلعى 30-تامىز جەكسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان بۇل كۇن ادەتتەگى ءپان اپتالىق جۇمىس كەستەسى اياسىندا دەمالىس كۇنى بولادى، ال 31-تامىز (دۇيسەنبى) جۇمىس كۇنى بولىپ قالادى. وسىلايشا:

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا: 29 جانە 30-تامىز (سەنبى جانە جەكسەنبى) دەمالىس كۇندەرى بولادى؛

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا: 30-تامىز (جەكسەنبى) دەمالىس كۇنى، ال 29 مەن 31-تامىز - جۇمىس كۇندەرى.

    بۇدان بولەك، بۇل ايدا كاسىبي جانە باسقا دا مەرەكەلەر بار. جۇمىس كۇندەرى بولعانىنا قاراماستان، ولار اتاپ وتىلەدى جانە وعان قاتىسى بار جاندار قۇتتىقتاۋلار قابىلدايدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور