قازاقستاندىقتار تامىزدا قانشا كۇن دەمالادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى تامىزدا مەملەكەتتىك مەرەكەلەرگە بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى جوق. جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعاننان كەيىن 15-ناۋرىز - كونستيتۋتسيا كۇنى مەملەكەتتىك مەرەكە بولىپ بەلگىلەندى، سوندىقتان 30-تامىز بۇدان بىلاي مەرەكەلىك كۇن بولىپ سانالمايدى، دەپ حابارلايدى Almaty.tv.
2026 -جىلعى 30-تامىز جەكسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان بۇل كۇن ادەتتەگى ءپان اپتالىق جۇمىس كەستەسى اياسىندا دەمالىس كۇنى بولادى، ال 31-تامىز (دۇيسەنبى) جۇمىس كۇنى بولىپ قالادى. وسىلايشا:
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا: 29 جانە 30-تامىز (سەنبى جانە جەكسەنبى) دەمالىس كۇندەرى بولادى؛
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا: 30-تامىز (جەكسەنبى) دەمالىس كۇنى، ال 29 مەن 31-تامىز - جۇمىس كۇندەرى.
بۇدان بولەك، بۇل ايدا كاسىبي جانە باسقا دا مەرەكەلەر بار. جۇمىس كۇندەرى بولعانىنا قاراماستان، ولار اتاپ وتىلەدى جانە وعان قاتىسى بار جاندار قۇتتىقتاۋلار قابىلدايدى.