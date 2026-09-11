قازاقستاندىقتار قىتايدا QR كودىمەن تولەم جاساي الادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءوتىپ جاتقان Central Asia Fintech Summit سامميتىندە ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ قازاقستان 11 ەلمەن شەكاراارالىق تولەمدەردى ىسكە قوسۋعا دايىندالىپ جاتقانىن ايتتى.
2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قىتاي مەن قازاقستان اراسىندا تولەم جاسايتىن QR- كود ىسكە قوسىلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرقاتار سالادا پراكتيكالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلعان.
- قازىر شەكاراارالىق تولەمدەردى دامىتاتىن 11 ەل بار. ولارعا قىتاي، ءۇندىستان، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، قىرعىزستان، وزبەكستان جانە باسقا دا ەلدەر كىرەدى. ءبىز جىل سوڭىنا دەيىن مۇنداي تولەم جۇيەسى قىتايمەن جۇمىس ىستەي باستايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز. قالعان ەلدەر كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىنا جوسپارلانعان، - دەدى بينۇر جالەنوۆ.
وسىلايشا قازاقستاندىقتار بانك قوسىمشاسى مەن QR- كودىن پايدالانىپ، تولەم جاساي الادى.
- قىتايدا ءجۇرىپ تە، QR- كودتى سكانەرلەپ، تولەم جاساي الاسىز. ءدال سولاي شەتەلدىكتەردە بىزدە سولاي تولەم جاسايدى، - دەدى ۇلتتىق بانك وكىلى.
ال كوميسسيانى بانكتەردىڭ ءوزى بەكىتەدى.
ەسكە سالايىق، ءبىرىڭعاي QR جۇيەسى قازاقستانداعى تولەم نارىعىنىڭ تورتتەن ءبىر بولىگىن الاتىنىن جازدىق.