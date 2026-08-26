قازاقستان مەن قىتاي جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە ايىرباستاۋ ءتارتىبىن ەنگىزبەك
استانا. قازاقپارات - قازاقستان مەن قىتاي جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە ەمتيحانسىز ايىرباستاۋ ءتارتىبىن ەنگىزبەك.
قازاقستاندىقتار جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن قىتاي اۋماعىندا، ال ق ح ر ازاماتتارى قازاقستاندا پايدالانا الادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەكى ەل اراسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە ايىرباستاۋ تۋرالى كەلىسىم جوباسىن ازىرلەدى.
«اشىق ن ق ا» پورتالىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى دايىنداعان قاۋلى جوباسى جاريالاندى. قۇجاتقا سايكەس، ەكى ەل اراسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە الماسۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىگە سايكەس، قازاقستان مەن قىتاي ازاماتتارى بارعان ەلدىڭ اۋماعىندا جەڭىل اۆتوكولىك جۇرگىزۋ ءۇشىن قولدانىستاعى ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن پايدالانا الادى.
باستى جاڭاشىلدىق - قۇجاتتاردى تىكەلەي ايىرباستاۋ مۇمكىندىگى. ەكىنشى ەلدىڭ اۋماعىندا ۋاقىتشا نەمەسە تۇراقتى تۇراتىن قازاقستان مەن قىتاي ازاماتتارى قايتا وقۋدان وتپەي جانە بىلىكتىلىك ەمتيحاندارىن تاپسىرماي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ايىرباستاي الادى. بۇل ءراسىم قابىلداۋشى ەلدىڭ ىشكى زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
ۇكىمەتارالىق كەلىسىمنىڭ ماقساتى - اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى كولىك، تۋريزم جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى دامىتۋ.
جوبا كەلىسىمگە رەسمي تۇردە قول قويىلىپ، بارلىق مەملەكەتىشىلىك راسىمدەر اياقتالىپ، قۇجات زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلا باستايدى.
قاۋلى جوباسىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازىرلەگەن. كەلىسىم وعان قول قويىلىپ، تاراپتار قاجەتتى ىشكى مەملەكەتتىك راسىمدەردى اياقتاپ، قۇجات كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ىسكە اسىرىلادى. جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ايىرباستاۋ دا وسىدان كەيىن مۇمكىن بولادى.
جوبانى قابىلداۋ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق نەمەسە قۇقىقتىق تۇرعىدا تەرىس سالدارعا اكەلمەيدى دەپ كۇتىلۋدە. قاۋلى جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى. قوعامدىق تالقىلاۋ 30-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.