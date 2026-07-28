قازاقستاندىقتاردى «جاساندى ينتەللەكت» پەن كريپتوۆاليۋتا ارقىلى الدايتىن جاڭا سحەما انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى ازاماتتاردى ينتەرنەتتە كەڭىنەن تارالىپ جاتقان جاڭا ينۆەستيتسيالىق الاياقتىق سحەمالارىنان ساق بولۋعا ۇندەدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، كەيىنگى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىلەردە، مەسسەندجەرلەردە جانە فورۋمداردا الاياقتار ينۆەستيتسيالىق كومپانيالاردىڭ اتىنان جارناما تاراتىپ ءجۇر. ولار «توكەندەلگەن التىنعا»، «جوعارى تابىستى جاساندى ينتەللەكت جوبالارىنا» نەمەسە «نەيروجەلى نەگىزىندەگى ترەيدەر-روبوتتارعا» اقشا سالسا، كەپىلدى تابىسقا كەنەلەتىنىن ايتىپ، ادامداردى الدايدى.
- الاياقتار وزدەرىن قارجىلىق كەڭەسشى رەتىندە تانىستىرىپ، جالعان ينۆەستيتسيالىق پلاتفورمالارعا نەمەسە كريپتوۆاليۋتا سەرۆيستەرىنە تىركەلۋدى ۇسىنادى. بۇل پلاتفورمالاردا تابىس گرافيكتەرى، مامىلەلەر تاريحى، جەكە كابينەت جانە قولداۋ قىزمەتى سياقتى ەلەمەنتتەر ارقىلى شىنايى ينۆەستيتسيالىق قىزمەتتىڭ كورىنىسى جاسالادى. سەنىمگە كىرۋ ءۇشىن ولار كەي جاعدايدا از مولشەردەگى «پايدانى» شىعارىپ بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. كەيىن «ەرەكشە ۇسىنىس» نەمەسە «تابىستىلىعى جوعارى ينۆەستيتسيا» دەگەن جەلەۋمەن ءىرى كولەمدە اقشا سالۋعا ۇگىتتەيدى. پايدالانۋشىنىڭ شوتىنداعى قاراجات كوبەيگەن كەزدە اقشانى شەشىپ الۋ مۇمكىن بولماي قالادى. وسىدان كەيىن الاياقتار سالىق، كوميسسيا نەمەسە ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن تالاپ ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق بانك سونداي-اق الاياقتاردىڭ ءمورى، قولى جانە وزگە دە دەرەكتەمەلەرى بار جالعان قۇجاتتاردى پايدالانىپ، ارەكەتتەرىنە زاڭدىلىق سيپات بەرۋگە تىرىساتىنىن ەسكەرتتى. قوسىمشا تولەمدەردى العان سوڭ ولار بايلانىسقا شىقپاي، پايدالانۋشىنىڭ اككاۋنتىن بۇعاتتايدى.
وسىعان بايلانىستى ۇلتتىق بانك قىزمەتكەرلەرى ەشقاشان اۋديو نەمەسە بەينەقوڭىراۋ شالمايتىنىن، جەكە تۇلعالاردىڭ شوتتارىنا قىزمەت كورسەتپەيتىنىن، ينۆەستيتسيا سالۋدى ۇسىنبايتىنىن جانە حالىقپەن اقشالاي ەسەپ ايىرىسپايتىنىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق انتيفرود ورتالىعى 68 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى الاياقتىقتىڭ الدىن العانىن حابارلاعان ەدىك.