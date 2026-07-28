قازاقستاندىقتار قاي ەلدەرگە كوبىرەك ساياحاتتاي باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلدە دەمالۋعا دەگەن تاڭداۋى وزگەرىپ كەلەدى.
سوڭعى ءبىر جىلدا كەيبىر باعىتتارعا سۇرانىس ايتارلىقتاي وسسە، بۇرىن تانىمال بولعان ەلدەردىڭ ورنىن ازيا باعىتتارى باسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن قاپاشيەۆ ءمالىم ەتتى.
2026-جىلعى جازعى تۋريستىك ماۋسىمدا قازاقستاندىقتار اراسىندا ەڭ تانىمال شەتەلدىك باعىتتار قاتارىندا ۆەتنام، مىسىر، تايلاند، تۇركيا، قىتاي جانە مالديۆ رەسپۋبليكاسى بار.
كوميتەتتىڭ باعالاۋىنشا، بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا تۋريستىك نارىقتا ءبىرقاتار وزگەرىس بايقالادى.
- كەيىنگى ءبىر جىلدا تۋريستەر كوپ تاڭدايتىن باعىتتاردىڭ رەيتينگى وزگەردى. ماسەلەن، قازىرگى تاڭدا ۆەتنام مەن مىسىرعا سۇرانىس ايتارلىقتاي ءوستى، قىتاي ۆيزاسىز جانە تىكەلەي رەيستەردىڭ ارقاسىندا پوزيتسياسىن نىعايتتى. گەوساياسي جاعدايعا بايلانىستى تۋريستەردىڭ ءبىر بولىگى ب ا ءا دەن ازيا باعىتتارىنا اۋىستى، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتاردىڭ تۋريستىك باعىت تاڭداۋىنا بىرنەشە فاكتور ىقپال ەتىپ وتىر.
- اتاپ ايتقاندا، تۋريستەر ەڭ اۋەلى تۋرلاردىڭ باعاسى مەن قولجەتىمدىلىگىنە، ۆيزاسىز رەجيمنىڭ بولۋىنا، جاڭا اۋە باعىتتارىنىڭ اشىلۋىنا، ۆاليۋتا باعامىنا جانە الەمدەگى گەوساياسي احۋالعا نازار اۋدارادى. بۇدان بولەك، جاعاجاي دەمالىسىنا سۇرانىس پەن ماۋسىمدىق ەرەكشەلىكتەر دە تاڭداۋ جاساۋعا اسەر ەتىپ جاتىر،-دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءدال وسى فاكتورلاردىڭ ىقپالىمەن كەيىنگى ۋاقىتتا قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعى بىرتىندەپ ازيا ەلدەرىنە اۋىپ كەلەدى. اسىرەسە، ۆەتنام مەن قىتايعا سۇرانىستىڭ ارتۋى وسى ءۇردىستىڭ ايقىن كورىنىسى بولىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۆەتنامدا جاڭا ونلاين تىركەۋ جۇيەسى پايدا بولعانى جونىندە جازدىق.