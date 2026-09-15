قازاقستاندىقتار قانشا ەلدە QR- كودپەن تولەم جاساۋ مۇمكىندىگىنە يە بولماق
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك 11 مەملەكەتپەن QR- كود ارقىلى ترانسشەكارالىق تولەم جاساۋ مۇمكىندىگىن ىسكە قوسۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز پىسىقتاپ جاتقان تىزىمدە 11 مەملەكەت بار. بارلىعىن اتاپ وتپەي-اق قويايىن. ولاردىڭ قاتارىندا قىتاي، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، وزبەكستان بار. وتكەن اپتادا قىرعىزستانمەن، ۇندىستانمەن مەموراندۋمعا قول قويدىق. وسى ەلدەردىڭ ارقايسىسىمەن ءتيىستى جول كارتامىز ازىرلەنگەن، - دەدى بينۇر جالەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جوبالاردى ىسكە قوسۋ مەرزىمى ءار ەل بويىنشا ءارتۇرلى بولادى. كەيبىر مەملەكەتتەرمەن تەستىلەۋ جانە پيلوتتىق جوبالاردى باستاۋ 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جوسپارلانىپ وتىر. مۇنداي جۇمىستار قىتايمەن جۇرگىزىلەدى.
- ەگەر تەستىلەۋ مەن پيلوتتىق جوبا ءساتتى وتسە، وندا قازاقستاندىقتار كەلەسى جىلى قىتايدا كەز كەلگەن بانكتىڭ موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى QR- كودپەن تولەم جاساۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. ءوز كەزەگىندە قىتاي ازاماتتارى دا قازاقستاندا وسىنداي مۇمكىندىك الادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە QR- تولەمدەردى ق ق س- تان بوساتۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.