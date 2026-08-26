قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟ ورتالىق ازيا ەلدەرىندەگى ەڭبەك دەمالىسى سالىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 2025 -جىلى ءبىر جالدامالى قىزمەتكەرگە ورتا ەسەپپەن 26,4 كۇن اقىلى ەڭبەك دەمالىسى تيەسىلى بولعان. بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي وزگەرمەگەن.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ەڭ ۇزاق دەمالىس ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىندەرگە بەرىلگەن، دەپ جازادى Finprom. مۇعالىمدەر مەن پەداگوگتەردىڭ ءبىر قىزمەتكەرگە شاققانداعى ورتاشا دەمالىسى 35,5 كۇن. دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا بۇل كورسەتكىش - 28,3 كۇن، تاۋ-كەن ونەركاسىبىندە - 28,1 كۇن بولعان.
ال ەڭ قىسقا دەمالىس قارجى جانە ساقتاندىرۋ سالاسى قىزمەتكەرلەرىندە تىركەلگەن - 15,9 كۇن. جىلجىمايتىن مۇلىك سەكتورىندا - 14,6 كۇن، ال وزگە قىزمەت كورسەتۋ سالالارىندا نەبارى 10,1 كۇندى قۇراعان.
پەداگوگتەرگە - 56 كۇن دەمالىس
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس، نەگىزگى اقىلى ەڭبەك دەمالىسىنىڭ ەڭ تومەنگى ۇزاقتىعى - 24 كۇنتىزبەلىك كۇن. الايدا كەيبىر ماماندىق يەلەرىنە ۇزارتىلعان نەمەسە قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلعان.
ماسەلەن، پەداگوگتەردىڭ جىل سايىنعى اقىلى ەڭبەك دەمالىسى 56 كۇنتىزبەلىك كۇنگە دەيىن جەتەدى. سونداي-اق زياندى جانە قاۋىپتى ەڭبەك جاعدايىندا جۇمىس ىستەيتىن قىزمەتكەرلەرگە دە قوسىمشا دەمالىس بەرىلەدى. 2025 -جىلى مۇنداي جەڭىلدىكتى 559 مىڭنان استام ادام پايدالانعان.
ەڭ ۇزاق دەمالىس قاي وڭىردە؟
وڭىرلەر اراسىندا ەڭ جوعارى كورسەتكىش قىزىلوردا وبلىسىندا تىركەلگەن - ءبىر قىزمەتكەرگە شاققاندا 37,5 كۇن. ودان كەيىن تۇركىستان (32,3 كۇن)، اباي (32,2 كۇن) جانە شىعىس قازاقستان (31,7 كۇن) وبلىستارى ورنالاسقان.
ال ەڭ تومەن كورسەتكىش الماتى قالاسىندا (20,6 كۇن)، استانادا (20,8 كۇن) جانە قوستاناي وبلىسىندا (23,6 كۇن) بايقالعان.
ورتالىق ازيا ەلدەرىندەگى جاعداي قانداي؟
ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ ىشىندە ەڭ ۇزاق مىندەتتى ەڭبەك دەمالىسى تۇرىكمەنستاندا بەلگىلەنگەن - 30 كۇنتىزبەلىك كۇن.
تۇرىكمەنستان - 30 كۇن؛
قىرعىزستان - 28 كۇن؛
قازاقستان - 24 كۇن؛
تاجىكستان - 24 كۇن؛
وزبەكستان - 21 كۇن.
الايدا ساراپشىلار دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى عانا تولىق كورىنىس بەرمەيتىنىن ايتادى. مىسالى، قازاقستان مەن تاجىكستاندا ەڭ تومەنگى دەمالىس مەرزىمى بىردەي بولعانىمەن، تاجىكستاندا دەمالىسقا تۇسكەن سەنبى- جەكسەنبى كۇندەرى دە تولەنەدى. ال قازاقستاندا ستاندارتتى بەسكۇندىك جۇمىس اپتاسىندا بۇل كۇندەر دەمالىس مەرزىمىنە كىرگەنىمەن، بولەك تولەنبەيدى.
الەمدىك كورسەتكىش قانداي؟
Resume.io زەرتتەۋىنە سايكەس، الەمدەگى ەڭ ۇزاق زاڭمەن بەلگىلەنگەن اقىلى ەڭبەك دەمالىسى - 30 كۇن. مۇنداي نورما 22 ەلدە قولدانىلادى، ولاردىڭ قاتارىندا تۇرىكمەنستان دا بار.
زەرتتەۋدە قامتىلعان 197 ەل بويىنشا اقىلى جىل سايىنعى ەڭبەك دەمالىسىنىڭ ورتاشا ۇزاقتىعى 18,2 كۇن.
وسىلايشا، قازاقستانداعى ەڭ تومەنگى دەمالىس ۇزاقتىعى الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى بولعانىمەن، ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا تۇرىكمەنستان مەن قىرعىزستاننان تومەن كورسەتكىشكە يە. سونىمەن بىرگە پەداگوگتەر مەن زياندى ءوندىرىس قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن قاراستىرىلعان قوسىمشا دەمالىستار جالپى كورسەتكىشتى ەداۋىر ارتتىرىپ وتىر.