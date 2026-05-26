قازاقستاندىقتار كوممۋنالدىق قىزمەتتى ونلاين باقىلاي الادى
استانا. KAZINFORM - بيىلدان باستاپ ەلدە قولدانىلعان كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى باقىلاپ وتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن پلاتفورما ىسكە قوسىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ءجاننات ءدۇبىروۆا مالىمدەدى.
تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سالاسىندا Smart Turmys سيفرلىق جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل - رەسۋرستاردى ەسەپكە الۋ جۇيەلەرىمەن بىرىكتىرىلگەن، ازاماتتاردىڭ كوممۋنالدىق سالامەن ىڭعايلى سيفرلىق ينتەرفەيس ارقىلى ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋىنا ارنالعان ءبىرىڭعاي پلاتفورما.
- «Smart Turmys» تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى قىزمەتىنىڭ جۇمىسىن اشىق كورسەتۋگە جانە تۇتىنۋدى باقىلاۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
«Smart Turmys» جۇيەسى ارقىلى ارقىلى سۋ، ەلەكتر، جىلۋ، گازبەن قامتۋ جانە تۇرمىستىق قالدىقتار قىزمەتىن قاداعالاۋعا بولادى. قوسىمشا eGov پلاتفورماسى ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار جۇيەگە ءار باعىت بويىنشا قىزمەت كورسەتۋشى ۇيىمدار ينتەگراتسيالانادى. اتاپ ايتقاندا، كەلەر 2 جىلدا ەلدە كوممۋنالدىق سالاداعى قۇرىلعىلاردى جاپپاي ورناتۋ جانە رەسۋرستاردى ەسەپكە الۋ جۇمىستارى جۇزەگە اسادى.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتى «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ جوسپارىن تانىستىردى.
وسىدان بۇرىن پاۆلوداردا كوممۋنالدىق قىزمەتتى جاڭعىرتۋعا 13,6 ميلليارد تەڭگە جۇمسالاتىنىن جازعانبىز.