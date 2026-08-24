قازاقستاندىقتار ءۇي جانۋارلارىن قالاي اتاپ ءجۇر؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار ءۇي جانۋارلارىن قالاي اتاپ ءجۇر؟ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى بۇگىندە 400 مىڭعا جۋىق ءۇي جانۋارى تىركەلگەن TANBA ءۇي جانۋارلارىن ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنەدى.
يتتەردىڭ ىشىندە ءبىرىنشى ورىندا اق ءتوس تۇر - بۇل ات 8863 يتكە بەرىلگەن. ودان كەيىن شاريك – 6027، رەكس – 5409، تۋزيك - 4243 جانە لايكا - 4137 كەلەدى.
ەڭ تانىمال وندىقتىڭ قاتارىنا سونداي-اق ارلان – 3012، مويناق – 2382، الاپار – 2056، بارسيك - 2004 جانە باربوس - 1963 كىرەدى.
مىسىقتار اراسىندا ەڭ كوپ تارالعان لاقاپات مۋركا بولدى - 2236 ءۇي جانۋارى وسىلاي اتالادى. ەكىنشى ورىندا مۋسيا – 1529، ءۇشىنشى ورىندا بارسيك - 1491. ودان كەيىن مۋرزيك (842)، سونيا (833)، رىجيك (721)، سيمبا (698)، اليسا (657)، سونداي-اق، ۆاسيا مەن كۋزيا كەلەدى.
TANBA تەك مىسىقتار مەن يتتەردى ەسەپكە الۋمەن شەكتەلمەيدى. سيفرلىق تىزىلىمدە سەگىز قويان مەن ءتورت كۇزەن، سونداي-اق، ءبىر تاسباقا، ءبىر ساندىك ەگەۋقۇيرىق، ءبىر ەرگەجەيلى شوشقا، ءبىر اتجالمان جانە ءبىر كاپيبارا بار. ولاردىڭ كەيبىرىنىڭ ەسىمدەرى دە ەرەكشە.
«مىسالى، جۇيەدە ايشا ەسىمدى تاسباقا، تومپي اتتى اتجالمان، بيبليك ەسىمدى ەرگەجەيلى شوشقا، فينيك اتتى ساندىك ەگەۋقۇيرىق جانە بوريس ەسىمدى كاپيبارا تىركەلگەن. قويانداردىڭ اراسىندا كەمبريدج، وكسفورد، رافيناد جانە سنەجينكا، ال كۇزەندەر اراسىندا - پيروجوك، ۋمكا، كيپيش جانە جيجا كەزدەسەدى»، - دەپ حابارلادى مينيسترلىكتەن.
جۇيەدە ءۇي جانۋارلارىنىڭ باسقا تۇرلەرىنە، سونىڭ ىشىندە تەڭىز شوشقالارىنا، شينشيللالارعا، قوياندارعا، مايمىلدار مەن كىرپىلەرگە ارنالعان ساناتتار قاراستىرىلعان. قازىرشە بۇل تۇرلەردىڭ وكىلدەرى بازادا تىركەلمەگەن، الايدا ولاردى ەسەپكە الۋ مۇمكىندىگى بار.
ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەسەپكە الۋ ءۇي جانۋارلارى تۋرالى مالىمەتتەردى جۇيەلەۋگە، ناقتى ءبىر جانۋار تۋرالى دەرەكتەردى تەزىرەك انىقتاۋعا جانە ونىڭ دەنساۋلىعى مەن العان ۆەتەرينارلىق قىزمەتتەرى تۋرالى اقپاراتتى وزەكتى كۇيدە ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.