قازاقستاندىقتار ءومىرىن ساقتاندىرۋدىڭ پايداسىن تۇسىنبەيدى - ساراپشىلار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءومىردى ساقتاندىرۋ نارىعى ءوسىپ كەلە جاتقانىمەن، ازاماتتاردىڭ بۇل ونىمگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى ءالى دە تومەن. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ماسەلە تەك قارجىلىق ساۋاتتىلىقتا ەمەس، حالىقتىڭ ساقتاندىرۋعا دەگەن كوزقاراسى مەن كومپانيالاردىڭ جۇمىس تاسىلىندە دە جاتىر.
«ب ج ز ق» ا ق باسقارما ءتوراعاسى جانات قۇرمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتار نەگىزىنەن بەلگىلى ءبىر جاعدايعا بايلانىستى عانا ساقتاندىرۋ راسىمدەيدى.
مىسالى، نەسيە راسىمدەۋ كەزىندە كەپىل مۇلكىن ساقتاندىرۋ قاجەت بولسا نەمەسە شەتەلگە شىعۋ ءۇشىن مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ تالاپ ەتىلسە، ازاماتتار ساقتاندىرۋ پوليسىن ساتىپ الادى. ال ءومىردى ساقتاندىرۋ سياقتى ونىمدەر كۇندەلىكتى ءومىردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالا قويعان جوق، - دەيدى قۇرمانوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، دامىعان ەلدەردە ادامنىڭ ومىرىندەگى ءاربىر ماڭىزدى كەزەڭ بەلگىلى ءبىر ساقتاندىرۋ تۇرىمەن بايلانىستىرىلادى. كولىك ساقتاندىرۋىنىڭ مەرزىمى اياقتالعاندا جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ كەلەتىندەي، باسقا ساقتاندىرۋ ونىمدەرى دە ازاماتتاردىڭ ومىرلىك قاجەتتىلىكتەرىمەن تىعىز بايلانىستىرىلعان.
ءومىردى ساقتاندىرۋ ءاردايىم ەرىكتى ءونىم بولىپ قالا بەرەدى. سوندىقتان ونى ناقتى ومىرلىك جاعدايلارمەن بايلانىستىرماي حالىققا ۇسىنۋ وڭاي ەمەس، - دەدى جانات قۇرمانوۆ.
نارىقتا ساتۋعا ەمەس، تۇسىندىرۋگە باسىمدىق بەرىلۋى كەرەك
ال «حالىك-Life» ا ق باسقارما ءتوراعاسى گاۋحار بۋريبايەۆانىڭ پىكىرىنشە، ساقتاندىرۋ كومپانيالارى كوبىنە پوليستى ساتۋعا كوڭىل بولەدى دە، ونىڭ قانداي پايدا اكەلەتىنىن جەتكىلىكتى تۇسىندىرمەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتارعا ساقتاندىرۋدىڭ قارجىلىق قاۋىپتەردەن قالاي قورعايتىنىن، بولاشاقتاعى قانداي تاۋەكەلدەردى ازايتاتىنىن كەڭىرەك ءتۇسىندىرۋ قاجەت.
ءبىز ساقتاندىرۋ سىيلىقاقىلارىن كوبەيتۋ تۋرالى عانا ەمەس، حالىقتىڭ ساقتاندىرۋ ونىمدەرىنە دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋ تۋرالى كوبىرەك ايتۋىمىز كەرەك. ادامدار ءومىردى ساقتاندىرۋدىڭ نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ءتۇسىنۋى ءتيىس، - دەدى ول.
سەنىم - نارىقتىڭ باستى ماسەلەسى
گاۋحار بۋريبايەۆا ساقتاندىرۋ نارىعى ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ ءبىرى سەنىم ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ازاماتتار ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ تولەمدەردى ۋاقىتىندا جانە تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىراتىنىنا كوز جەتكىزگەن كەزدە عانا بۇل ونىمدەرگە قىزىعۋشىلىق ارتادى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا ءومىردى ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ قارجىلىق مۇمكىندىكتەرى ۇزاق مەرزىمدى جيناقتاۋشى ونىمدەردى دامىتۋعا جەتكىلىكتى. سەبەبى مۇنداي كەلىسىمشارتتار 5، 10 نەمەسە 15 جىلعا جاسالادى جانە ۇزاق مەرزىمدى مىندەتتەمەلەردى قامتيدى.
ءومىردى ساقتاندىرۋ قارجىلىق ساۋاتتىلىقپەن عانا بايلانىستى ەمەس
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ءومىردى ساقتاندىرۋ نارىعىنىڭ دامۋى تەك حالىقتىڭ قارجىلىق ساۋاتتىلىعىنا تاۋەلدى ەمەس. بۇل رەتتە ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ ستراتەگياسى، ونىمدەردىڭ تارتىمدىلىعى جانە كليەنتتەردىڭ سەنىمىن قالىپتاستىرۋ جۇمىستارى دا شەشۋشى ءرول اتقارادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، ساقتاندىرۋ سالاسى حالىققا ءونىمدى ساتۋعا ەمەس، ونىڭ ماڭىزىن تۇسىندىرۋگە باسىمدىق بەرگەن جاعدايدا عانا ءومىردى ساقتاندىرۋ مادەنيەتى كەڭىنەن قالىپتاسا الادى.