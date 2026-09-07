قازاقستاندىقتار باسپانا ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرىنەن 27,5 ميلليارد تەڭگە جۇمسادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى تامىزدا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا ارنالعان زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ كولەمى 27,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل شىلدەدەگى كورسەتكىشپەن (27,1 ميلليارد تەڭگە) شامالاس، دەپ حابارلايدى Data Hub.
نومينالدى تۇردە بۇل كورسەتكىش 2024-جىلعى ماۋسىمنان بەرگى ەڭ تومەن دەڭگەيلەردىڭ ءبىرى بولعانىمەن، بيىل ماۋسىم ايىنان باستاپ زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى وزگەشە ەسەپتەلە باستاعانىن ەسكە سالعان ءجون. ياعني ناقتى ادام ءۇشىن وسى سومادان اساتىن قاراجاتتى عانا شەشىپ الۋعا بولادى.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ب ج ز ق- نىڭ ب ا ق- قا بەرگەن تۇسىندىرمەسىندە ايتىلعانداي، جيناقتارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى بار قازاقستاندىقتاردىڭ سانى ايتارلىقتاي ازايدى. الايدا ولاردىڭ قولجەتىمدى ارتىق قاراجاتىنىڭ ورتاشا مولشەرى ءوستى.
سونىمەن قاتار ب ج ز ق دەرەكتەرىنە قاراعاندا، شىلدە مەن تامىز ايلارىندا مىڭداعان ادام تولەمدەردى پايدالانعان. 1-شىلدە مەن 1-تامىز ارالىعىندا الۋشىلار سانى 8,8 مىڭ ادامعا، 1-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا تاعى 8,8 مىڭ ادامعا ارتقان. بۇل كورسەتكىشتەردى بۇعان دەيىنگى كەزەڭدەرمەن سالىستىرۋ قيىن. سەبەبى 2026-جىلدىڭ جازىنا دەيىن قور ورىندالعان وتىنىشتەر سانىن جاريالاپ كەلگەن. ماسەلەن، بەلسەندى 2025-جىلى اي سايىن ورتا ەسەپپەن 100 مىڭنان استام ءوتىنىش ورىندالسا، 2026-جىلعى قاڭتار-مامىر ارالىعىندا بۇل كورسەتكىش ورتا ەسەپپەن 58 مىڭدى قۇرادى.
قازىرگى دەرەكتەرگە قايتا ورالساق، شىلدە مەن تامىز ايلارىندا دا ەڭ كوپ تاڭدالعان قوسالقى ماقسات تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ مامىلەلەرى بويىنشا تۇپكىلىكتى ەسەپ ايىرىسۋ بولىپ وتىر. ەكى ايدا دا بۇل ماقساتقا جيىنتىق تولەمدەردىڭ %58 باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار زەينەتاقى جيناقتارىن ب ج ز ق- عا قايتارۋ پروتسەسى دە جالعاسىپ جاتىر. تامىزدا شامامەن 4,9 ميلليارد تەڭگە، ال بەلسەندى ماۋسىمنان كەيىن شىلدەدە شامامەن 10 ميلليارد تەڭگە قايتارىلعان. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى ءوز ويىن وزگەرتسە، قاجەتتى قۇجاتتاردى ۇسىنباسا نەمەسە قاراجاتتى ماقساتسىز پايدالانعىسى كەلسە، زەينەتاقى جيناقتارىن قايتارۋعا بولادى.