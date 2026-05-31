قازاقستاندىقتار بالالاردى جازعى لاگەرگە جىبەرۋگە قانشا قارجى جۇمسايدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قالا سىرتىنداعى لاگەرلەرگە جىبەرۋ قۇنى 30000 تەڭگەدەن باستالىپ، 400000 تەڭگەگە دەيىن جەتتى. جولداما باعاسى بالانىڭ قانشا كۇن لاگەردە بولاتىنىنا، جاتىن ورنى مەن باعدارلاماسىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بالالارعا ارنالعان جازعى لاگەر قۇنى ورال، شىمكەنت جانە الماتى قالالارىندا جوعارى. بۇل قالالاردا كەيبىر ماۋسىمدىق جولداما باعاسى 240-400 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا بولادى. ارينە، باعدارلاماسى جان-جاقتى، سونىڭ ىشىندە ءتىل ۇيرەتۋگە باسىمدىق بەرسە، شىعارماشىلىق شەبەرلىك ساباقتارى كىرىستىرىلسە قۇنى وزگەشە. بۇل لاگەرلەر كەلۋشىلەردىڭ دامۋىنا باسىمدىق بەرەدى.
استانا، كوكشەتاۋ، قونايەۆ، قاراعاندى، تاراز جانە تۇركىستان قالالارىندا باعا ورتاشا. مۇندا جازعى دەمالىستى 100-250 مىڭ تەڭگەگە ۇيىمداستىرىپ بەرەدى. باعاعا قانشا كۇنگە جوسپارلاعانىڭىز بەن لاگەر جاعدايى اسەر ەتەدى.
اتىراۋ، پەتروپاۆل، تالدىقورعان جانە وسكەمەن قالالارىندا باعا 30-55 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ءبىر ماۋسىمنىڭ ۇزاقتىعى - 7-10 كۇن.
باعاعا تاڭداۋ كۇندەرى عانا ەمەس، لاگەردەگى ينفراقۇرىلىم، تاماعى جانە ورنالاسۋ ورنى مەن باعدارلاماسى اسەر ەتەدى.
قالا سىرتىنداعى لاگەرمەن قوسا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە دەرلىك تاقىرىپتىق، ءتىل ۇيرەتۋ، سپورتتىق، شىعارماشىلىق جانە IT- لاگەرلەر جۇمىس ىستەپ جاتىر.
سونىمەن بىرگە جازدا مەكتەپ جانىنداعى جانە كۇندىزگى لاگەرلەر اشىلادى. بۇل قولجەتىمدى ۇسىنىس.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ساياباقتاعى اتتراكتسيوندا كوڭىل كوتەرۋ باعاسى تۋرالى جازىلدى.