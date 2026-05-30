قازاقستاندىقتار اراسىندا شوقان رولىنە اشىق كاستينگ باستالدى
استانا. قازاقپارات - «دارا» پرەزيدەنتتىك باستامالار قورى كورنەكتى قازاق عالىمى، ساياحاتشى ءارى اعارتۋشى شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ ءومىرى مەن مۇراسىنا ارنالعان جاڭا كوركەم-دەرەكتى جوبانى قولدادى.
جوبانىڭ اۆتورى - تانىمال قازاقستاندىق جۋرناليست، تەلەجۇرگىزۋشى، تاريحي دەرەكتى فيلمدەردىڭ اۆتورى مايا بەكبايەۆا.
جوباعا دايىندىق جۇمىستارى باستالىسىمەن كوماندا قازاقستان بويىنشا اۋقىمدى ونلاين-كاستينگتى دە جاريالادى. جوبا اۆتورلارى بۇل باستامانى شىن مانىندە حالىقتىق جوباعا اينالدىرۋدى كوزدەپ وتىر. ولار كاسىبي اكتەرلەردى عانا ەمەس، كينو سالاسىندا ءوزىن سىناپ كورگىسى كەلەتىن بارشا ازاماتتاردى جوباعا قاتىسۋعا شاقىرادى.
شوقان ءۋاليحانوۆ - جاي عانا تاريحي تۇلعا ەمەس، ءوز داۋىرىنەن وزا تۋعان جان. ونىڭ تاعدىرى، تەرەڭ ءبىلىمى، باتىلدىعى مەن حالقىنا قىزمەت ەتۋگە دەگەن ۇمتىلىسى ونى بۇگىنگى ۇرپاققا دا ۇلگى تۇلعا رەتىندە تانىتادى. بۇل جوبا ارقىلى ءبىز وقۋلىقتاعى بەينەنى ەمەس، شىنايى شوقاندى كورسەتكىمىز كەلەدى، - دەيدى جوبا اۆتورى.
قازىرگى ۋاقىتتا شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ باستى رولىنە، جاس شوقاننىڭ رولىنە، سونداي-اق قوسالقى جانە ەپيزودتىق رولدەرگە كاستينگ ءجۇرىپ جاتىر.
ىرىكتەۋگە قاتىسۋعا بارلىق نيەت بىلدىرۋشىلەر شاقىرىلادى. ول ءۇشىن ءوزىڭىز تۋرالى قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە قىسقاشا ۆيدەوۆيزيتكا جازىپ، ونى Instagram جەلىسىندە جاريالاپ، جوبانىڭ @shoqan.film پاراقشاسى مەن اۆتوردىڭ @mayabekbayeva اككاۋنتىن بەلگىلەۋ قاجەت.
شىعارماشىلىق توپ كەلىپ تۇسكەن بارلىق وتىنىمدەردى قاراپ شىعىپ، الدىن الا ىرىكتەۋدەن وتكەن ۇمىتكەرلەرمەن بايلانىسقا شىعادى.