قازاقستاندىقتار انگە ينۆەستيسيا سالىپ، تابىس تابۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۋزىكالىق تۋىندىلارعا ينۆەستيسيا تارتىپ، ودان تۇسەتىن كىرىستى ءارتىس پەن ينۆەستور اراسىندا بولىسۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جوبا ازىرلەنىپ جاتىر. باستامانى الدىمەن ەل ىشىندە ارنايى سىناق رەجيمىندە تەكسەرۋ جوسپارلانعان.
بۇل تۋرالى Astana Finance Days فورۋمىندا كرەاتيۆتى پروديۋسەر، IT- كاسىپكەر، Ozen پلاتفورماسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ايزاتۋللا حۋسسەين ايتتى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
ونىڭ سوزىنشە، ەكونوميكانىڭ شيكىزاتقا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋ ءۇشىن بالاما تابىس كوزدەرىن دامىتۋ ماڭىزدى. وسى تۇرعىدان العاندا، IT سالاسىمەن قاتار كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ دا مۇمكىندىگى مول. قازاقستاندىق مۋزىكا، كينو جانە وزگە دە شىعارماشىلىق ونىمدەر سىرتقى نارىققا شىعىپ، ەلگە كىرىس اكەلە الادى.
«قازاقستاندا كرەاتيۆتى ەكونوميكا سوڭعى جەتى جىلدا بەلسەندى دامىپ، شەتەلدەن تابىس اكەلۋدە. سوندىقتان مەملەكەتتىڭ وسى باعىتتى قولداۋىن دۇرىس دەپ سانايمىن. ءبىز دە وتاندىق ارتىستەردىڭ مۋزىكالىق شىعارماشىلىعىن مونەتيزاتسيالاۋمەن اينالىسامىز. كورسەتكىشتەر ءوسىپ كەلەدى، بۇل سالادا الەۋەت زور»، - دەدى حۋسسەين.
اننەن تۇسەتىن تابىسقا ينۆەستور دا ورتاقتاسا الادى
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ كومانداسى سوڭعى ءبىر جىلدا مۋزىكالىق زياتكەرلىك مەنشىكتى توكەنيزاتسيالاۋ جوباسىمەن اينالىسىپ ءجۇر. باستامانىڭ ءمانى - مۋزىكالىق تۋىندىعا قاتىستى قۇقىقتارداعى ۇلەستى سيفرلىق توكەن تۇرىندە ۇسىنىپ، وعان ينۆەستيسيا تارتۋ.
حۋسسەين Astana Finance Days اياسىندا TechHub پەن وسى باعىتتاعى نيەت تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلعانىن جەتكىزدى.
«ءار ترەك - ورىنداۋشىعا عانا ەمەس، ونىڭ ينۆەستورلارىنا دا تابىس اكەلۋى مۇمكىن مۋزىكالىق اكتيۆ. بۇگىن TechHub-پەن مۋزىكالىق يندۋستريانى توكەنيزاتسيالاۋ جونىندەگى نيەت تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدىق. ازىرگە جوبانى قازاقستاندا، ارنايى سىناق رەجيمىندە تەكسەرۋدى كوزدەپ وتىرمىز»، - دەدى ول.
جوبا جۇزەگە اسسا، قىزىعۋشىلىق تانىتقان ادام مۋزىكالىق زياتكەرلىك مەنشىكتەگى ۇلەستى ساتىپ الىپ، ارتىسپەن بىرگە تۋىندىدان تۇسەتىن كىرىسكە قاتىسا الادى. سپيكەردىڭ سوزىنشە، مۇنداي مۇمكىندىك قازاقستان ازاماتتارىمەن شەكتەلمەي، شەتەلدىك ينۆەستورلارعا دا ۇسىنىلۋى مۇمكىن.
ونىڭ پىكىرىنشە، مۋزىكا مەن شىعارماشىلىق ونىمدەردى قارجىلىق اكتيۆ رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى. الايدا سۇحبات بارىسىندا جوبانىڭ ىسكە قوسىلاتىن مەرزىمى، ۇلەس ساتىپ الۋ شارتتارى مەن كىرىستى ءبولۋ تەتىگى ناقتىلانعان جوق.
كرەاتيۆتى يندۋستريا ەلگە قالاي پايدا اكەلەدى؟
حۋسسەين شىعارماشىلىق سالالاردىڭ ەكونوميكاعا ىقپالى سالىق تۇسىمىمەن عانا ولشەنبەيتىنىن اتاپ ءوتتى. وتاندىق ارتىستەردىڭ شەتەلدە تانىلۋى، قازاقستاندىق فيلمدەر مەن سەريالداردىڭ وزگە ەلدەردە كورسەتىلۋى قازاقستانعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا الادى.
بۇل رەتتە ول وڭتۇستىك كورەيانى مىسالعا كەلتىردى. سپيكەردىڭ پايىمىنشا، مادەني ونىمدەر ارقىلى ەلدىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرۋ تۋريزمگە دە، كونتەنت ەكسپورتىنان تۇسەتىن تابىسقا دا اسەر ەتەدى.
«كرەاتيۆتى سالا وكىلدەرى تولەيتىن سالىقتان بولەك، ەلىمىزدىڭ شەتەلدەگى تانىمالدىعى ارتادى. بۇل - تۋريزم، بەينەكونتەنت پەن سەريالداردى سىرتقى نارىققا ساتۋ مۇمكىندىگى. قازاقستان بۇل باعىتتا ىلگەرىلەدى دەپ ويلايمىن. ءبىراق ناتيجەسىن ءسال كەيىنىرەك كورەمىز. ويتكەنى شىعارماشىلىق ارقىلى ەلدىڭ برەندىن قالىپتاستىرۋ - ۇزاق پروتسەسس»، - دەدى ول.
ت م د نارىعىنان ءارى شىعۋعا الەۋەت بار
حۋسسەيننىڭ باعالاۋىنشا، وتاندىق كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ دامۋى 2020-جىلداردىڭ باسىندا ايقىن بايقالا باستاعان. مۋزىكا، بەينەوندىرىس جانە ديزاين سالالارىندا جاڭا جوبالار كوبەيىپ، ولارعا بيزنەستىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتقان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتقا Freedom سەكىلدى وتاندىق ءىرى كومپانيالار ينۆەستيسيا سالىپ كەلەدى. شەتەلدىك ينۆەستورلار دا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. سونداي-اق ەلدە كينو ءوندىرىسىن دامىتۋعا شەتەلدىك ينۆەستيسيا تارتاتىن جەكە قورلار بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىزدىڭ ارتىستەرىمىز بەن كينومىز ت م د ەلدەرىندە، ورتالىق ازيادا تانىمال ەكەنى تۇسىنىكتى. دەگەنمەن الەمدىك الاڭدارعا شىعۋ الەۋەتى دە جوعارى دەپ ەسەپتەيمىن»، - دەدى حۋسسەين.
ونىڭ پىكىرىنشە، وسى مۇمكىندىكتى ىسكە اسىرۋ قازاقستانعا شىعارماشىلىق ونىمدەردەن تابىس تاۋىپ قانا قويماي، حالىقارالىق نارىقتاعى تانىمالدىعىن ارتتىرۋعا جول اشادى.