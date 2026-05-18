قازاقستاندىق دزيۋدوشى يسپانياداعى تۋرنيردىڭ جەڭىمپازى اتاندى
استانا. KAZINFORM – يسپانيانىڭ بەنيدورم قالاسىندا دزيۋدودان European Open تۋرنيرى اياقتالدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
قازاقستان قۇراماسى جارىستى ءبىر مەدالمەن تۇيىندەدى. 66 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە نۇرمۇحامەت بوتاباي چەمپيون اتاندى.
فينالدا قازاقستاندىق دزيۋدوشى ا ق ش وكىلى اري بەرلينەردى جەڭدى.
ال عاليا تىنبايەۆا (48 كەلىگە دەيىن)، اقجىگىت ناسىر (66 كەلىگە دەيىن) جانە داستان شاياحمەتوۆ (73 كەلىگە دەيىن) جارىستى بەسىنشى ورىنمەن اياقتادى.