قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ ينجەنەرلىك جوباسى ا ق ش-تاعى الەم چەمپيوناتىندا توپ-15 كە ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار سۋ استى روبوتوتەحنيكاسىنان ا ق ش-تا وتكەن International SeaPerch Challenge 2026 الەم چەمپيوناتىندا جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
2026 -جىلعى 30-31-مامىردا University of Maryland بازاسىندا وتكەن حالىقارالىق فينالدا قازاقستان اتىنان بيبىگۇل تولەگەنوۆا اتىنداعى شىعارماشىلىق مەكتەپتىڭ «Nomadic Guardians» كومانداسى ونەر كورسەتتى.
كوماندا قۇرامىندا ەرسۇلتان مۇقاتاي، دايانا جۇماحان، ءامينا ومىرزاكوۆا، ادەل باۋىرجانوۆا، ءامىرحان ەلۋباي، ياروسلاۆ ۆرۋبليەۆسكي، ازات ورال، ماليكا نوعايەۆا جانە ءاليحان مۇحتار ۇلى بولدى.
وقۋشىلاردى شىڭعىس احمەتۋلايەۆ، انەل ساۋدانبەكوۆا جانە دارىن يبرايەۆ جەتەكشىلىك ەتىپ دايىنداعان.
الەم چەمپيوناتىنىڭ تەحنيكالىق اۋديت سەكسياسىندا قازاقستاندىق كوماندانىڭ ينجەنەرلىك ەسەبى جوعارى باعالاندى.
- قازىلار القاسى ينجەنەرلىك جوباعا مۇمكىن بولعان 94 بالدىڭ 88 ءىن بەردى. ناتيجەسىندە «Nomadic Guardians» كومانداسى Technical Design Report نوميناتسياسى بويىنشا الەمدىك رەيتينگتە 15-ورىنعا كوتەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بايقاۋعا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن 210 نان استام ۇزدىك تەحنولوگيالىق كوماندا قاتىستى.
قازاقستاندىق روبوتوتەحنيكتەر تەحنيكالىق اۋديت بويىنشا ونداعان شەتەلدىك كوماندانى ارتتا قالدىردى.
كوماندا ا ق ش- تاعى الەمدىك فينالعا جولدامانى بۇعان دەيىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە وتكەن SeaPerch West Asia ايماقتىق كۋبوگىندە جوعارى سانات بويىنشا ابسوليۋتتى جەڭىمپاز اتانۋ ارقىلى يەلەنگەن بولاتىن.
- بۇل ناتيجە قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ ينجەنەرلىك دايارلىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن جانە حالىقارالىق ارەناداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى،- دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىمداستىرۋشىلار.