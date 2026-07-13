قازاقستاندىق وقۋشىلار گونكونگتە روبوتوتەحنيكا جارىسىندا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026 چەمپيوناتىندا ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ، جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدى.
بيىلعى چەمپيوناتقا الەمنىڭ 30 دان استام ەلىنەن 120 ۇزدىك كوماندا، 900 دەن استام وقۋشى قاتىستى. حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جانە روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى بەدەلدى الاڭداردىڭ بىرىنە اينالعان جارىستا الماتى قالاسىنان قاتىسقان ەكى كوماندا جۇلدەلى ورىندارعا يە بولدى.
PhysTech School Almaty مەكتەبىنىڭ «PEAK» كومانداسى چەمپيوناتتىڭ ەڭ جوعارى ماراپاتتارىنىڭ ءبىرى - 1st Runner- Up اتاعىن جەڭىپ الدى. سونىمەن قاتار كوماندا ەڭ يننوۆاتسيالىق كورمە ايماعى ءۇشىن بەرىلەتىن Most Innovative Booth Award ارنايى جۇلدەسىمەن ماراپاتتالدى. Robot Game ساناتىندا 6-ورىن يەلەنىپ، الەمنىڭ ۇزدىك كوماندالارىنىڭ قاتارىنا ەندى.
كوماندا قۇرامىندا بەكتەميروۆ ەراسىل، حەگاي ۆيكتور، ورمان انۋار، پاك يلسون، حايرۋللا ايكەن جانە ستياجكينا تامينا بولدى. كوماندانىڭ جاتتىقتىرۋشىسى - بەرىكپول ماقسات اسقار ۇلى.
ال «Future Axions 218» كومانداسى Invitational ساناتىندا 2nd Runner- Up ناتيجەسىن كورسەتىپ، حالىقارالىق كوماندالار اراسىندا ەكىنشى ورىنعا يە بولدى.
كوماندا قۇرامىندا 218-كەلەشەك مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى زامانبەك رينات پەن قالياسقار ىڭكار، سونداي-اق 24-ليتسەيدىڭ وقۋشىلارى تۇرسىن مەدينا ءسابيت قىزى مەن تۇرسىنبەك ءاديا جانبولات قىزى ونەر كورسەتتى. كوماندانىڭ مەنتورى - قاراعول باقكەلدى بەگجان ۇلى.
قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بۇل جەتىستىگى ەلىمىزدە STEM- ءبىلىم بەرۋ مەن روبوتوتەحنيكا باعىتىن دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىن كورسەتەدى. بۇگىندە مەكتەپتەردە روبوتوتەحنيكا كابينەتتەرى اشىلىپ، ينجەنەرلىك جانە سيفرلىق داعدىلاردى دامىتۋعا باعىتتالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى كەڭىنەن ەنگىزىلۋدە.
وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق جارىستارداعى تابىستارى ولاردىڭ جوعارى دايىندىق دەڭگەيىن، شىعارماشىلىق جانە ينجەنەرلىك ويلاۋ قابىلەتتەرىن ايقىنداپ، قازاقستاندىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ الەۋەتىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان الەمدەگى ەڭ بەدەلدى وليمپيادادا بەس التىن يەلەنگەن ەدى.