KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىق وقۋشىلار ەۋروپانى باعىندىردى: 9 قاتىسۋشىنىڭ ءبارى جۇلدەگەر اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىندا تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    2026-جىلعى 27-ماۋسىم مەن 3-شىلدە ارالىعىندا بولگاريانىڭ ۆارنا قالاسىندا وتكەن ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىنا (European Geography Olympiad ،EGeo) 13 مەملەكەتتەن 100 وقۋشى قاتىستى.

    جارىس قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ 9 وقۋشىدان قۇرالعان ۇلتتىق قۇراماسى 2 التىن، 5 كۇمىس جانە 2 قولا مەدال جەڭىپ الىپ، كوماندانىڭ بارلىق مۇشەسى جۇلدەگەر اتاندى. بۇل - قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىنا قاتىسۋ تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك ناتيجە.

    وليمپيادا بارىسىندا قاتىسۋشىلار فيزيكالىق، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ايماقتىق گەوگرافيا بويىنشا تەوريالىق جانە پراكتيكالىق تاپسىرمالاردى ورىنداپ، كارتوگرافيالىق ماتەريالدار مەن گەوگرافيالىق دەرەكتەردى تالداۋ داعدىلارىن كورسەتتى.

    التىن مەدال يەگەرلەرى:

    اندرەي ەنباحتوۆ - قوستاناي قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكا باعىتىنداعى NIS- ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛

    سىرىم امانتاي - قاراعاندى وبلىسىنداعى ن. نۇرماقوۆ اتىنداعى مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى.

    كۇمىس مەدال يەگەرلەرى:

    دارىن بەكبول - جەتىسۋ وبلىسى، تالدىقورعان قالاسىنداعى مۇحتار ارىن اتىنداعى  24-مامانداندىرىلعان ليتسەيدىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى؛

    ازامات جۋماجانوۆ - اقتوبە وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛

    ايدوس سەرىكباي - الماتى وبلىسى، ەسىك قالاسىنداعى ا. مالكەيەۆ اتىنداعى «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛

    شىنعىس ءمۇرسالىم - پاۆلودار قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكا باعىتىنداعى NIS- ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛

    نۇراي باكەيەۆا - سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي- ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى.

    قولا مەدال يەگەرلەرى:

    امير دارىنوۆ - شىعىس قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛

    الان كوزلەنكو - شىعىس قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى.

    ۇلتتىق قۇرامانى جارىسقا گەوگرافيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى نۇرماعامبەت دانات مۇرات ۇلى (IQanat High School of Burabay) مەن «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ ادىسكەرى شايحينا ورال بەكبولات قىزى دايىنداپ، جەتەكشىلىك ەتتى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق جاس ماتەماتيكتەر بالقان وليمپياداسىندا الەمنىڭ ۇزدىك بەستىگىنە ەنگەن ەدى.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور