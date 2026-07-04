قازاقستاندىق وقۋشىلار ەۋروپانى باعىندىردى: 9 قاتىسۋشىنىڭ ءبارى جۇلدەگەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىندا تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
2026-جىلعى 27-ماۋسىم مەن 3-شىلدە ارالىعىندا بولگاريانىڭ ۆارنا قالاسىندا وتكەن ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىنا (European Geography Olympiad ،EGeo) 13 مەملەكەتتەن 100 وقۋشى قاتىستى.
جارىس قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ 9 وقۋشىدان قۇرالعان ۇلتتىق قۇراماسى 2 التىن، 5 كۇمىس جانە 2 قولا مەدال جەڭىپ الىپ، كوماندانىڭ بارلىق مۇشەسى جۇلدەگەر اتاندى. بۇل - قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق گەوگرافيا وليمپياداسىنا قاتىسۋ تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك ناتيجە.
وليمپيادا بارىسىندا قاتىسۋشىلار فيزيكالىق، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ايماقتىق گەوگرافيا بويىنشا تەوريالىق جانە پراكتيكالىق تاپسىرمالاردى ورىنداپ، كارتوگرافيالىق ماتەريالدار مەن گەوگرافيالىق دەرەكتەردى تالداۋ داعدىلارىن كورسەتتى.
التىن مەدال يەگەرلەرى:
اندرەي ەنباحتوۆ - قوستاناي قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكا باعىتىنداعى NIS- ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
سىرىم امانتاي - قاراعاندى وبلىسىنداعى ن. نۇرماقوۆ اتىنداعى مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى.
كۇمىس مەدال يەگەرلەرى:
دارىن بەكبول - جەتىسۋ وبلىسى، تالدىقورعان قالاسىنداعى مۇحتار ارىن اتىنداعى 24-مامانداندىرىلعان ليتسەيدىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى؛
ازامات جۋماجانوۆ - اقتوبە وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
ايدوس سەرىكباي - الماتى وبلىسى، ەسىك قالاسىنداعى ا. مالكەيەۆ اتىنداعى «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
شىنعىس ءمۇرسالىم - پاۆلودار قالاسىنداعى جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكا باعىتىنداعى NIS- ءتىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
نۇراي باكەيەۆا - سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي- ينتەرناتىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى.
قولا مەدال يەگەرلەرى:
امير دارىنوۆ - شىعىس قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى؛
الان كوزلەنكو - شىعىس قازاقستان وبلىستىق «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى.
ۇلتتىق قۇرامانى جارىسقا گەوگرافيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى نۇرماعامبەت دانات مۇرات ۇلى (IQanat High School of Burabay) مەن «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ ادىسكەرى شايحينا ورال بەكبولات قىزى دايىنداپ، جەتەكشىلىك ەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق جاس ماتەماتيكتەر بالقان وليمپياداسىندا الەمنىڭ ۇزدىك بەستىگىنە ەنگەن ەدى.