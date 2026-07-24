قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق وليمپيادالاردا 1000 نان استام جۇلدە جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىنا مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قولداۋ كورسەتەتىن ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. 2022 -جىلدان باستاپ حالىقارالىق پاندىك وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىنە، سونداي-اق ولاردى دايىنداعان پەداگوگتەرگە ءبىرجولعى اقشالاي سىياقىلار تولەنىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى ق ر وقۋ- اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.
ۆيتسە- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى تەك وقۋشىلارعا عانا ەمەس، حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن دايارلاعان پەداگوگتەرگە دە كورسەتىلەدى.
- 2025 -جىلى مەملەكەت باسشىسى العاش رەت حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىن دايارلاعان 24 پەداگوگكە مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى. ولار «قۇرمەت» وردەنىمەن، «شاپاعات» جانە «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالدارىمەن ماراپاتتالدى. سونىمەن قاتار تالىمگەرلەرگە 8,5 تەن 26,5 لاۋازىمدىق جالاقىعا دەيىنگى مولشەردە اقشالاي سىياقىلار بەرىلدى. 2025 -جىلى حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن ولاردى دايارلاعان پەداگوگتەرگە جالپى سوماسى 101 ميلليون تەڭگەدەن استام ءبىرجولعى مەملەكەتتىك سىياقى تولەندى، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
ونىڭ مالىمەتىنشە، التىن مەدال يەگەرلەرىنە 1500 ا ە ك-كە دەيىن، كۇمىس مەدال
يەگەرلەرىنە 1000 ا ە ك-كە دەيىن، ال قولا مەدال يەگەرلەرىنە 500 ا ە ك-كە دەيىن ءبىرجولعى سىياقى قاراستىرىلعان.
- حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارى ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى نەگىزىندە وقۋعا مۇمكىندىك الدى. ال 2025 -جىلدان باستاپ حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىنا «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى بويىنشا ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى بەرىلدى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار شىنار اقپاروۆا بيىلدان باستاپ مەملەكەتتىك قولداۋ حالىقارالىق عىلىمي جوبالار مەن عىلىمي كونكۋرستاردىڭ قاتىسۋشىلارىنا دا كەڭەيتىلدى. ەندى مۇنداي حالىقارالىق عىلىمي بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن ولاردى دايىنداعان پەداگوگتەرگە دە ءبىرجولعى مەملەكەتتىك اقشالاي سىياقى تولەۋ تەتىگى ەنگىزىلدى دەپ اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق قازاقستاندىق وقۋشىلار ماتەماتيكا، ينفورماتيكا، فيزيكا، حيميا، بيولوگيا، گەوگرافيا جانە باسقا دا پاندەر بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادالاردا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
- 2025-2026 وقۋ جىلىندا قازاقستان وقۋشىلارى 44 حالىقارالىق وليمپيادا مەن عىلىمي كونكۋرسقا قاتىسىپ، 1059 مەدال جانە 57 ارنايى سىيلىق جەڭىپ الدى. ۇلتتىق قۇرامانىڭ قورجىنىندا 201 التىن، 351 كۇمىس جانە 507 قولا مەدال بار. بۇل كورسەتكىش 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا ماراپاتتار سانىنىڭ 96 پايىزعا ارتقانىن كورسەتەدى، - دەپ تولىقتىردى ول.
بيىل قازاقستاندىق وقۋشىلار الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جەتى حالىقارالىق پاندىك وليمپيادانىڭ تورتەۋىنە قاتىسىپ، ولاردىڭ ءارقايسىسىندا جۇلدەگە يە بولدى. قازىرگى تاڭدا ۇلتتىق قۇرامانىڭ ەنشىسىندە 19 مەدال بار. ونىڭ ىشىندە 6 التىن، 9 كۇمىس جانە 4 قولا مەدال.
قىركۇيەك ايىنا دەيىن ۇلتتىق قۇراما تاعى ءۇش ءىرى حالىقارالىق وليمپياداعا قاتىسادى. ولار: گەوگرافيا بويىنشا IGeO، ينفورماتيكا بويىنشا IOI جانە لينگۆيستيكا بويىنشا IOL حالىقارالىق وليمپيادالارى.