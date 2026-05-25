قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق وليمپيادالاردان 1000 نان استام مەدال جەڭىپ الدى
استانا. قازاقپارات - 2025-2026 وقۋ جىلىندا قازاقستان دارىندى وقۋشىلاردى قولداۋ جۇمىسىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، 80 نەن استام رەسپۋبليكالىق زياتكەرلىك جارىسقا 1,6 ميلليونعا جۋىق وقۋشى قاتىستى.
حالىقارالىق دەڭگەيدە ەل نامىسىن 5052 وقۋشى قورعادى. ولار 37 وليمپيادا مەن عىلىمي كونكۋرسقا قاتىسىپ، 1026 مەدال جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە 190 التىن، 332 كۇمىس جانە 504 قولا مەدال بار. تاعى 56 قاتىسۋشى ارنايى ماراپاتتارعا يە بولدى.
ماتەماتيكا باعىتىنداعى جەتىستىكتەردى بولەك اتاپ وتكەن ءجون. قازاقستان قۇراماسى ۆيلنيۋستە وتكەن European Mathematical Olympiad جارىسىندا ابسوليۋتتى كوشباسشى اتاندى. سالونيكي قالاسىندا وتكەن Balkan Mathematical Olympiad جارىسىندا كوماندا مىقتى ماتەماتيكالىق مەكتەپتەرى بار ەلدەر اراسىندا جالپىكوماندالىق ەسەپتە 6-ورىن الدى.
قازاقستاندىق وقۋشىلار فينيكستە وتكەن الەمدەگى ەڭ ءىرى عىلىمي-ينجەنەرلىك كورمە Regeneron ISEF-كە دە قاتىستى. قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ارقىلى ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ جوباسى ءۇشىن ارنايى ماراپات پەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ءبىلىم گرانتىن الدى. حيۋستوندا وتكەن روبوتوتەحنيكا بويىنشا حالىقارالىق جارىستاردا قازاقستاندىق وقۋشىلار 50 مىڭنان استام قاتىسۋشى اراسىندا 12 ناگراداعا يە بولدى. كۇزدىڭ سوڭىنا دەيىن ەل وقۋشىلارى تاعى 10 نان استام حالىقارالىق جارىسقا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادالار مەن عىلىمي كونكۋرستاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى ءبىرجولعى تولەم الادى. التىن مەدال ءۇشىن 1500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش، كۇمىس مەدال ءۇشىن 1000، قولا مەدال ءۇشىن 500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش قاراستىرىلعان. پەداگوگ-جاتتىقتىرۋشىلار 8,5 تەن 26,5 كە دەيىنگى بازالىق لاۋازىمدىق ايلىقاقى كولەمىندە ىنتالاندىرۋ تولەمدەرىن الادى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى تامىزدا مەملەكەت باسشىسى وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن العاش رەت اقوردادا كەزدەستى. تامىز كەڭەسى اياسىندا ول ولاردىڭ تالىمگەرلەرىن دە مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق بيولوگيا وليمپياداسىندا التى مەدال جەڭىپ العانى تۋرالى جازدىق.