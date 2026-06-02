قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرىندە توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار قىتايداعى حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرىندە ەكى ماراپاتقا يە بولدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جەتىسۋ وبلىسىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان جىلاندى مامانداندىرىلعان ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ «Water7» كومانداسى قىتايدىڭ شانحاي قالاسىندا وتكەن «The CaoLu Cup» حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرىندە تابىستى ونەر كورسەتتى. قازاقستاندىق وقۋشىلار بىردەن ەكى ماراپاتقا يە بولىپ، ەلىمىزدىڭ روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى الەۋەتىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
كوماندا Inspire Award نوميناتسياسى بويىنشا 3-ورىن الىپ، Judges' Choice Award Winner ارنايى جۇلدەسىن جەڭىپ الدى.
«The CaoLu Cup» - FIRST Tech Challenge حالىقارالىق باعدارلاماسى اياسىندا وتەتىن بەدەلدى روبوتوتەحنيكا تۋرنيرى. جارىس بارىسىندا قاتىسۋشىلار روبوتتاردى وزدەرى قۇراستىرىپ، باعدارلامالاپ، ءتۇرلى ينجەنەرلىك تاپسىرمالاردى ورىندادى. تۋرنيرگە ازيانىڭ جانە الەمنىڭ بىرنەشە ەلىنەن كەلگەن ۇزدىك كوماندالار قاتىستى.
«Water7» قۇرامىندا 10-11-سىنىپ وقۋشىلارى كەنەسبەك نۇرالى، مەلىس اراي، توقتاسىن قۋانىش، اليك ۇلى ومار، ابۋزياروۆ زاريف، يستەۋسيز ەڭلىك، سابىر اقگۇل، ەربولات بەكنۇر، باقىت شىڭعىس، ءالىمحان اسىلجان، جىگەر ايجان، ارداق اقەركە، كەنەسبەك ايانا، تاسبولات يمانعالي جانە سەرىك دينا بار.
كوماندانى حالىقارالىق تۋرنيرگە ايدوس وردابايەۆ پەن الماس جاناتوۆ دايىندادى.
بۇل جەتىستىك قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ ينجەنەرلىك ويلاۋ، كوماندالىق جۇمىس جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى مەڭگەرۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتتى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ ينجەنەرلىك جوباسى ا ق ش- تاعى الەم چەمپيوناتىندا توپ-15 كە ەنگەن ەدى.