قازاقستاندىق وقۋشىلار ماتەماتيكا وليمپياداسىندا الەمنىڭ ۇزدىك 25 قۇراماسىنىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇراماسى 1959-جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلە جاتقان مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىنداعى ەڭ كونە ءارى ەڭ بەدەلدى حالىقارالىق پاندىك جارىس -67-حالىقارالىق ماتەماتيكا وليمپياداسىندا (IMO) جوعارى ناتيجە كورسەتتى، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
117 ەلدىڭ وقۋشىلارى قاتىسقان وليمپيادانىڭ بەيرەسمي كوماندالىق مەدالدىق ەسەبىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان الەمنىڭ ۇزدىك 25 قۇراماسىنىڭ قاتارىنا ەنىپ، 22-ورىنعا تۇراقتادى. ۇلتتىق قۇرامانىڭ بارلىق التى مۇشەسى جۇلدەگەر اتانىپ، ءۇش كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال يەلەندى.
حالىقارالىق ماتەماتيكا وليمپياداسىنداعى بۇل جەتىستىك قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇرامالارى ءۇشىن ناتيجەلى وتكەن شىلدە ايىنىڭ جارقىن قورىتىندىسى بولدى. ءبىر ايدىڭ ىشىندە قازاقستاندىق وقۋشىلار فيزيكا، حيميا، بيولوگيا، ماتەماتيكا جانە ەكونوميكا پاندەرى بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادالاردا 24 مەدال جەڭىپ الدى. ەڭ باستىسى - اتالعان بەس حالىقارالىق وليمپيادانىڭ بارلىعىندا قازاقستاننىڭ ءاربىر قاتىسۋشىسى جۇلدەگەر اتاندى.
بۇل جەتىستىكتەر مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ دارىندى بالالاردى قولداۋ، ولاردىڭ قابىلەتىن دامىتۋ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ۇرپاق قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جۇيەلى ساياساتىنىڭ ناقتى ناتيجەسى بولىپ تابىلادى. سونىمەن قاتار، بۇل دارىندى وقۋشىلاردى انىقتاۋ، قولداۋ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى زياتكەرلىك جارىستارعا جۇيەلى دايارلاۋ جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى.
كولۋمبيادا وتكەن 56-حالىقارالىق فيزيكا وليمپياداسىندا (IPhO) 85 ەلدەن 381 وقۋشى باق سىنادى. قازاقستان قۇراماسى تاريحي جەتىستىككە قول جەتكىزىپ، العاش رەت ۇلتتىق قۇرامانىڭ بارلىق بەس مۇشەسى التىن مەدال جەڭىپ الدى. ەگەر 2025-جىلى كوماندا ەكى كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال ەنشىلەسە، بيىل بەس التىن مەدالعا قول جەتكىزدى. بەيرەسمي كوماندالىق مەدالدىق ەسەپتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان الەمنىڭ ۇزدىك قۇرامالارىمەن بىرگە 1-ورىندى ءبولىستى.
تاشكەنت قالاسىندا وتكەن 58-حالىقارالىق حيميا وليمپياداسىندا (IChO) 90 نان استام ەلدەن 350 دەن استام وقۋشى قاتىستى. قازاقستاننىڭ ءتورت قاتىسۋشىسىنىڭ بارلىعى جۇلدەگەر اتانىپ، ءبىر التىن جانە ءۇش كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى. ناتيجەسىندە ۇلتتىق قۇراما بەيرەسمي كوماندالىق مەدالدىق ەسەپتە ۇزدىك وندىققا ەنىپ، 10-ورىندى يەلەندى.
ۆيلنيۋس قالاسىندا وتكەن 37-حالىقارالىق بيولوگيا وليمپياداسىندا (IBO) 84 ەلدەن 330 دان استام وقۋشى باق سىنادى. قازاقستان قۇراماسىنىڭ بارلىق مۇشەسى جۇلدەگەر اتانىپ، ءۇش كۇمىس جانە ءبىر قولا مەدال يەلەندى. وسىلايشا، ۇلتتىق قۇراما 1996 -جىلى قول جەتكىزىلگەن وسى وليمپياداداعى قازاقستاننىڭ ەڭ ۇزدىك ناتيجەسىن قايتالادى. وتكەن جىلى ءتورت قولا مەدال جەڭىپ العان كوماندامەن سالىستىرعاندا، بيىلعى كورسەتكىش ايتارلىقتاي جاقساردى. بەيرەسمي كوماندالىق مەدالدىق ەسەپتە قازاقستان 18-ورىنعا تۇراقتادى.
قىتايدا وتكەن حالىقارالىق ەكونوميكا وليمپياداسىندا (IEO) 61 ەلدەن شامامەن 300 وقۋشى قاتىستى. قازاقستان قۇراماسى بۇل دودادا دا ءجۇز پايىزدىق ناتيجەگە قول جەتكىزىپ، ءبىر التىن، ءۇش كۇمىس جانە ءبىر قولا مەدال جەڭىپ الدى. قازاقستاندىق مۇحتارحان باتىرحان IEO وليمپياداسىنىڭ التىن مەدالىن ەكىنشى رەت يەلەندى. بەيرەسمي كوماندالىق مەدالدىق ەسەپتە قازاقستان ۇزدىك وندىققا ەنىپ، 10-ورىننان كورىندى.
شىلدە ايىنداعى حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ قورىتىندىلارى قازاقستاننىڭ الەمدەگى جەتەكشى زياتكەرلىك قۇرامالاردىڭ قاتارىنداعى ورنىنىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانىن كورسەتتى. فيزيكادان بەيرەسمي كوماندالىق ەسەپتە 1-ورىن، حيميا مەن ەكونوميكادان ۇزدىك وندىققا ەنۋ، بيولوگيادان 18-ورىن جانە ماتەماتيكادان الەمنىڭ ۇزدىك 25 قۇراماسىنىڭ قاتارىنا قوسىلۋ ەلىمىزدەگى دارىندى وقۋشىلاردى حالىقارالىق دەڭگەيدە دايارلاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىنىڭ كەزەكتى دالەلى بولدى.
حالىقارالىق وليمپيادالار ماۋسىمى جالعاسۋدا. تامىز ايىندا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇرامالارى حالىقارالىق ينفورماتيكا وليمپياداسىنا (IOI)، حالىقارالىق گەوگرافيا وليمپياداسىنا (IGeO) جانە حالىقارالىق لينگۆيستيكا وليمپياداسىنا (IOL) قاتىسادى. اتالعان وليمپيادالاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان 2026-جىلعى ەڭ ءىرى جەتى حالىقارالىق پاندىك وليمپيادانىڭ بارلىعىنا قاتىسۋ سيكلىن اياقتايدى.
ايتا كەتەيىك، سوڭعى بەس جىلدا ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار تالاپكەرلەر سانى شامامەن توعىز ەسە ارتتى.