قازاقستاندىق وقۋشىلار ا ق ش-تاعى حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرلەرىندە توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلار ا ق ش-تا وتكەن ەكى ءىرى حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرىندە جوعارى ناتيجەگە قول جەتكىزىپ، بىرنەشە بەدەلدى ماراپاتقا يە بولدى.
FIRST Tech Challenge (FTC) باعدارلاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان جارىستارعا الەمنىڭ ۇزدىك كوماندالارى قاتىستى. قازاقستان نامىسىن الماتى، اقتوبە جانە شىمكەنت قالالارىنان بارعان وقۋشىلار قورعادى.
كاليفورنيا شتاتىنىڭ لونگ-بيچ قالاسىندا وتكەن Western Edge Premier Event 2026 تۋرنيرىنە الەمنىڭ 11 دەن استام ەلىنەن 88 كوماندا قاتىستى. جارىس بارىسىندا قاتىسۋشىلار روبوتتاردى جوبالاۋ، باعدارلامالاۋ جانە كۇردەلى ينجەنەرلىك مىندەتتەردى شەشۋ بويىنشا باق سىنادى.
قازاقستان اتىنان الماتى قالاسىنىڭ PHOBOS، Qazaq Style جانە UlyDala كوماندالارى، سونداي-اق اقتوبە قالاسىنىڭ GAMBIT كومانداسى ونەر كورسەتتى.
- ەڭ جوعارى ناتيجەگە PHOBOS كومانداسى قول جەتكىزدى. وقۋشىلار ءتۋرنيردىڭ ەڭ بەدەلدى ماراپاتتارىنىڭ ءبىرى Inspire Award سىيلىعىن يەلەنىپ، Sea Division Winning Alliance Captain اتاعىنا يە بولدى. كەيىن چەمپيوندىق اليانستى باستاپ، Western Edge Premier Event 2026 ءتۋرنيرىنىڭ ءابسوليۋتتى جەڭىمپازى اتاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار GAMBIT كومانداسى ينجەنەرلىك شەشىمدەرى مەن تەحنيكالىق قۇجاتتاماسىنىڭ ساپاسى ءۇشىن Think Award 2nd Place ماراپاتىن يەلەندى. UlyDala كومانداسى پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما السا، Qazaq Style باعدارلامالاۋ جانە ينجەنەرلىك ازىرلەمەلەر بويىنشا جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ تاعى ءبىر جەتىستىگى ا ق ش-تىڭ كەنتۋككي شتاتىنداعى لەكسينگتون قالاسىندا وتكەن Run for the Robots Premier Event حالىقارالىق تۋرنيرىندە تىركەلدى. الەمنىڭ ۇزدىك FTC كوماندالارى قاتىسقان دودادا شىمكەنت قالاسى اباي اۋدانىنىڭ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ Atomic Heart كومانداسى ەرەكشە كوزگە ءتۇستى.
- جارىس قورىتىندىسى بويىنشا Atomic Heart كومانداسى Man o’ War ديۆيزيونىندا Inspire Award ماراپاتىنىڭ يەگەرى اتاندى. بۇل FIRST Tech Challenge جۇيەسىندەگى ەڭ بەدەلدى ماراپات بولىپ سانالادى جانە روبوتوتەحنيكا، ينجەنەرلىك قۇجاتتاما، جوبانى تانىستىرۋ، قوعامدىق قىزمەت جانە تالىمگەرلىك باعىتتارى بويىنشا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن كومانداعا بەرىلەدى،-دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىمداستىرۋشىلار.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق جارىستارداعى جەتىستىگى جۇيەلى دايىندىقتىڭ، تالىمگەرلەر قولداۋىنىڭ جانە جاستاردىڭ ينجەنەرلىك عىلىمدارعا قىزىعۋشىلىعىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلار قىتايداعى حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا تۋرنيرىندە ەكى ماراپاتقا يە بولدى.