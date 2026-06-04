KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىق تەننيسشى قىتايداعى جارىستا ازۋلى قارسىلاسىن ۇتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى، الەمنىڭ 1037-راكەتكاسى، 19 جاستاعى سونيا جيەنبايەۆا ۋنين (قىتاي) ITF W50 تۋرنيرىنىڭ شيرەك فينالىنا جولداما الدى.

    ا
    Фото: ҚР МОҚ

    قازاقستاندىق تەننيسشى العاشقى اينالىمدا الەمنىڭ 206-ىنشى، وسى جارىستىڭ 2-راكەتكاسى، رەسەيلىك الەكساندرا شۋبلادزەمەن بەتپە-بەت كەلدى. 
    ءبىرىنشى سەت 6:4 ەسەبىمەن رەسەيلىك سپورتشىنىڭ پايداسىنا شەشىلگەنىمەن، ا. شۋبلادزە ماتچتى جالعاستىرۋدان باس تارتتى.
    س. جيەنبايەۆا ەكىنشى اينالىمدا الەمنىڭ 371-راكەتكاسى، تاعى ءبىر رەسەيلىك ۆارۆارا پانشينامەن وينادى. بۇل قارسىلاسىنىڭ دا فاۆوريت بولعانىنا قاراماستان، سونيا ءوز شەبەرلىگىن تانىتا ءبىلدى.
    ءبىرىنشى پارتيادا ۆ. پانشينا 6:3 ەسەبىمەن باسىم تۇسكەنىمەن، قازاقستاندىق تەننيسشى كامبەك جاساي الدى — 6:3، 6:4.
    تارتىستى وتكەن ماتچ 2 ساعات 57 مينۋتقا سوزىلدى.
    سونيا جيەنبايەۆا جارتىلاي فينالعا شىعۋ ءۇشىن الەمنىڭ 306-ىنشى، وسى دودانىڭ 7-راكەتكاسى، جاپونيالىق رينا سايگومەن تالاسادى.
    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن اننا دانيلينانىڭ رولان گارروس تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا وتكەنىن جازعان ەدىك.
    سونداي-اق ەلەنا رىباكينا الەمدەگى ەڭ ادەمى تەننيسشىلەردىڭ قاتارىنا كىردى.
    تيموفەي سكاتوۆ كامبەكپەن يتالياداعى تۋرنيردىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور