قازاقستاندىق تەننيسشى قىتايداعى جارىستا ازۋلى قارسىلاسىن ۇتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى، الەمنىڭ 1037-راكەتكاسى، 19 جاستاعى سونيا جيەنبايەۆا ۋنين (قىتاي) ITF W50 تۋرنيرىنىڭ شيرەك فينالىنا جولداما الدى.
قازاقستاندىق تەننيسشى العاشقى اينالىمدا الەمنىڭ 206-ىنشى، وسى جارىستىڭ 2-راكەتكاسى، رەسەيلىك الەكساندرا شۋبلادزەمەن بەتپە-بەت كەلدى.
ءبىرىنشى سەت 6:4 ەسەبىمەن رەسەيلىك سپورتشىنىڭ پايداسىنا شەشىلگەنىمەن، ا. شۋبلادزە ماتچتى جالعاستىرۋدان باس تارتتى.
س. جيەنبايەۆا ەكىنشى اينالىمدا الەمنىڭ 371-راكەتكاسى، تاعى ءبىر رەسەيلىك ۆارۆارا پانشينامەن وينادى. بۇل قارسىلاسىنىڭ دا فاۆوريت بولعانىنا قاراماستان، سونيا ءوز شەبەرلىگىن تانىتا ءبىلدى.
ءبىرىنشى پارتيادا ۆ. پانشينا 6:3 ەسەبىمەن باسىم تۇسكەنىمەن، قازاقستاندىق تەننيسشى كامبەك جاساي الدى — 6:3، 6:4.
تارتىستى وتكەن ماتچ 2 ساعات 57 مينۋتقا سوزىلدى.
سونيا جيەنبايەۆا جارتىلاي فينالعا شىعۋ ءۇشىن الەمنىڭ 306-ىنشى، وسى دودانىڭ 7-راكەتكاسى، جاپونيالىق رينا سايگومەن تالاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن اننا دانيلينانىڭ رولان گارروس تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا وتكەنىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق ەلەنا رىباكينا الەمدەگى ەڭ ادەمى تەننيسشىلەردىڭ قاتارىنا كىردى.
تيموفەي سكاتوۆ كامبەكپەن يتالياداعى تۋرنيردىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.