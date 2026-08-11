قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر 2027 -جىلدان باستاپ جاپونيادا تەگىن ءبىلىم الا الادى
استانا. قازاقپارات - Tokyo Metropolitan University (TMU) شەتەل ازاماتتارىن Tokyo Global Partner Scholarship Program (Tokyo GP) ستيپەنديالىق باعدارلاماسىنا قاتىسۋعا شاقىرادى. باعدارلاما دارىندى ستۋدەنتتەرگە جاپونيادا ماگيستراتۋرا نەمەسە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا ءبىلىمىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باعدارلاما الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن پەرسپەكتيۆالى ستۋدەنتتەردى تارتۋعا، سونداي-اق حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
Tokyo GP باعدارلاماسى اياسىندا وقۋعا ءتۇسۋ جارناسى مەن وقۋ اقىسى، حالىقارالىق اۋە بيلەتتەرىنىڭ شىعىندارى تولىق وتەلەدى، سونداي-اق اي سايىن 150000 جاپون يەناسى مولشەرىندە ستيپەنديا تولەنەدى.
باعدارلاماعا ازيا ەلدەرى مەن وڭىرلەرىندە ءبىلىم الىپ جاتقان TMU-دىڭ سەرىكتەس ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ستۋدەنتتەرى، سونداي-اق ءتيىستى ەلدەردەگى عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كومپانيالاردىڭ قىزمەتكەرلەرى قاتىسا الادى.
ءبىلىم بەرۋ Science, Urban Environmental Sciences, Systems Design, Human Health Sciences جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. سونىمەن قاتار جەكەلەگەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى تەك جاپون تىلىندە وقىتىلادى.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن:
1. Tokyo Global Partner Scholarship Program باعدارلاماسىنىڭ رەسمي ءسايتىنا وتۋ كەرەك.
2. Tokyo Metropolitan University قۇرامىنداعى Graduate School-دى تاڭداۋ. تاڭداۋ ءبىلىم العىسى كەلەتىن باعىتقا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
3. Master’s نەمەسە PhD دەڭگەيىندەگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن تاڭداۋ كەرەك.
ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن باكالاۆر دارەجەسى، ال دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن ماگيستر دارەجەسى نەمەسە وعان تەڭەستىرىلگەن بىلىكتىلىك قاجەت.
4. Tokyo GP باعدارلاماسىنىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارىنا سايكەستىگىن تەكسەرۋ كەرەك.
ۇمىتكەردىڭ GPA كورسەتكىشى كەمىندە 2,30 بولۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار اعىلشىن ءتىلىن CEFR بويىنشا B2 نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيدە مەڭگەرگەنىن ءتيىستى بىلىكتىلىك قۇجاتى نەمەسە سەرتيفيكاتتىق تەست ناتيجەسى ارقىلى راستاۋى نە جاپون ءتىلىن JLPT بويىنشا N2 نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيدە ءبىلۋى قاجەت. بۇدان بولەك، ۇمىتكەر باعدارلامانىڭ اۋماقتىق جانە سەرىكتەستىك تالاپتارىنا سايكەس كەلۋى ءتيىس.
5. تاڭدالعان Graduate School-دىڭ Application Guidelines قۇجاتىمەن تانىسۋ قاجەت.
قۇجاتتا قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى، ءوتىنىم بەرۋ مەرزىمدەرى مەن ءتارتىبى كورسەتىلەدى. تالاپتار مەن مەرزىمدەر Graduate School جانە تاڭدالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا قاراي ەرەكشەلەنۋى مۇمكىن.
6. ءوتىنىمدى تاڭدالعان Tokyo Metropolitan University Graduate School-ىنا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جانە كورسەتىلگەن مەرزىمدە بەرۋ. ىرىكتەۋ جانە قابىلداۋ راسىمىنەن ءوتۋ.
7. ۇمىتكەر ءتيىستى Graduate School بەلگىلەگەن ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنەن وتەدى. ىرىكتەۋ فورماتى مەن تالاپتارى تاڭدالعان باعدارلامانىڭ Application Guidelines قۇجاتىندا كورسەتىلەدى.
8. ىرىكتەۋدەن ءساتتى وتكەن جاعدايدا ستيپەنديا الۋ. Tokyo GP باعدارلاماسى قابىلداۋ (ەمتيحان) جارناسىنان، وقۋعا قابىلداۋ جارناسىنان جانە وقۋ اقىسىنان بوساتۋدى، اي سايىن 150000 يەن مولشەرىندە ستيپەنديا تولەۋدى، سونداي-اق وقۋ اياقتالعاننان كەيىن جاپونياعا بارۋ جانە كەيىن ەلگە قايتۋ ءۇشىن اۋە بيلەتتەرىنىڭ اقىسىن وتەۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار ۋنيۆەرسيتەت تۇرعىن ءۇي ىزدەۋگە قولداۋ كورسەتەدى.
قارجىلاندىرۋ مەرزىمى ماگيستراتۋرا باعدارلامالارى ءۇشىن 2 جىلعا دەيىن، PhD باعدارلامالارى ءۇشىن 3 جىلعا دەيىن بەرىلەدى.
وقۋ 2027 -جىلعى 1-ساۋىردە باستالادى. قۇجاتتاردى تاپسىرۋدىڭ ناقتى مەرزىمى تاڭدالعان Graduate School-عا بايلانىستى بەلگىلەنەدى جانە ءتيىستى Application Guidelines قۇجاتىندا كورسەتىلەدى.
قاتىسۋ شارتتارى، قولجەتىمدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جانە ءوتىنىم بەرۋ ءتارتىبى تۋرالى تولىق اقپارات Tokyo Metropolitan University رەسمي سايتىندا ورنالاستىرىلعان.