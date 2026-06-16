قازاقستاندىق ەرلەر قانداي قۇندىلىقتاردى ماڭىزدى سانايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ماۋسىم ايىنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسىندە اتاپ وتىلەتىن اكەلەر كۇنى قارساڭىندا قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى قازىرگى اكەلەردىڭ وتباسى قۇندىلىقتارىنا قاتىستى ۇستانىمدارىن جاريالادى.
الەۋمەتتىك زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، قازاقستاندىق ەر-ازاماتتاردىڭ 88,7 پايىزى اتا-انا بولۋدى ومىرىندەگى باستى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى دەپ سانايدى. ونىڭ ىشىندە 57,2 پايىزى اكە رەتىندەگى رولىنە جوعارى ءمان بەرسە، 31,5 پايىزى ونى بارىنەن دە ماڭىزدى دەپ باعالاعان.
زەرتتەۋ دەرەكتەرى ەرلەردىڭ باسىم بولىگى وتباسى ماسەلەسىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىنىن كورسەتەدى. اتاپ ايتقاندا، رەسپوندەنتتەردىڭ 67,2 پايىزى بالا تۋۋدى الدىن الا جوسپارلاۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل كورسەتكىش سوڭعى جىلدارى تۇراقتى ساقتالىپ كەلەدى.
«زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قازاقستاندىق اكەلەردىڭ وتباسىنداعى ءوز ءرولىن ماڭىزدى دەپ قابىلدايتىنىن كورسەتەدى. ەر-ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى اتا-انا بولۋدى ومىرلىك باسىمدىق رەتىندە قاراستىرادى جانە بالا تاربيەسىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايدى. سونىمەن قاتار وتباسى ينستيتۋتىنداعى اكەنىڭ ورنى تەك ماتەريالدىق قامسىزداندىرۋمەن شەكتەلمەي، تاربيە مەن قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋدا دا ماڭىزدى ەكەنى بايقالادى. بۇل ءۇردىس قازىرگى قازاقستاندىق قوعامدا اكەلىك جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى»، - دەلىنگەن زەرتتەۋ قورىتىندىسىندا.
ساۋالناماعا قاتىسقان ەر-ازاماتتاردىڭ 73,1 پايىزى بەرەكەلى وتباسىنىڭ باستى نەگىزى رەتىندە اتا-انانىڭ ەكەۋىنىڭ دە بولۋىن اتاعان. بۇل كورسەتكىش ايەلدەردىڭ باعالاۋىمەن دە سايكەس كەلەدى، ولاردىڭ 70,6 پايىزى وسى پىكىردى قولدايدى.
سونداي-اق زەرتتەۋگە سايكەس، ەرلەر ءۇشىن وتباسى ەڭ الدىمەن ۇرپاق جالعاستىرۋمەن بايلانىستى. بۇل نۇسقانى رەسپوندەنتتەردىڭ 44,5 پايىزى تاڭداعان.
ال 41,5 پايىزى وتباسىنى باقىت پەن ماحابباتتىڭ سيمۆولى دەپ ەسەپتەسە، 37,3 پايىزى ءومىردىڭ ءمانى رەتىندە باعالاعان.
ايتا كەتەيىك، «اكەلەر وداعى» سيفرلىق داۋىردەگى اكەنىڭ ءرولى جايلى تالقىلادى.