قازاقستاندىق قىمىز ديزاينى نيۋ-يوركتە ۇزدىك دەپ تانىلدى
الماتى. قازاقپارات - JAS. BRANDS قازاقستاندىق اگەنتتىگىنىڭ SAF Qymyz جوباسى نيۋ-يوركتە وتكەن DIELINE Awards 2026 حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ التىن جۇلدەسىن يەلەندى.
الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبا الكوگولسىز جانە ءالسىز الكوگولدى سۋسىنداردىڭ تۇجىرىمدامالىق ديزاينى ساناتىندا ۇزدىك دەپ تانىلعان. وتاندىق جوبا الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن ۇسىنىلعان 1500 دەن استام جۇمىستى باسىپ وزدى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى 6-مامىردا LUXE PACK كورمەسى اياسىندا ءوتتى.
- DIELINE Awards قاپتاما ديزاينى سالاسىنداعى الەمدەگى جەتەكشى سىيلىقتاردىڭ ءبىرى سانالادى. SAF Qymyz جوباسىنىڭ جەڭىسى قازاقستاندىق كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ الەۋەتىن كورسەتەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ۇزدىك IT ستۋدەنتتەرى انىقتالدى.