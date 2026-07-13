قازاقستاندىق كيبەرسپورتشىلار تاريحي جەتىستىككە جەتتى
استانا. KAZINFORM - كيبەرسپورت الەمدە ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان سپورت باعىتتارىنىڭ ءبىرى. قازاقستان دا بۇل سالادا تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزىپ وتىر.
eFootball Mobile-دان ۇلتتىق قۇراما ەۋروپانىڭ ۇزدىك سەگىز كومانداسىنىڭ قاتارىنا ەنىپ، ەندى پورتۋگاليادا وتەتىن قۇرلىق چەمپيوناتىندا ەل نامىسىن قورعايدى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇراما ويىنشىسى جانسەرىك مەيرامبەك پەن باس باپكەر نۇرداۋلەت حاميتوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
تۋرنيردى ءساتتى باستاعان جانسەرىك مەيرامبەكتىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپانىڭ ۇزدىك قۇرامالارىمەن ءبىر دەڭگەيدە ونەر كورسەتۋ - ۇلكەن تاجىريبە ءارى جاۋاپكەرشىلىك.
- سوزبەن ايتىپ جەتكىزۋ قيىن. العاشىندا قوبالجىدىق، ءتىپتى سەنبەدىك. سەبەبى ۋكراينا مەن تۇركيا سياقتى مىقتى قۇرامالارمەن ءبىر توپقا تۇستىك. سوعان قاراماستان ەلىمىزدىڭ نامىسىن ابىرويمەن قورعاۋعا بار كۇشىمىزدى سالدىق، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، تۋرنيردەگى ەڭ مىقتى قارسىلاستاردىڭ ءبىرى - گرۋزيا قۇراماسى.
- تۋرنيردەگى ەڭ مىقتى قۇرامالاردىڭ ءبىرى - گرۋزيا كومانداسى. ولار بۇل باعىتتا 2-3 جىلدان بەرى تۇراقتى ويناپ كەلەدى. جارتىلاي فينالدا سولارمەن كەزدەسىپ، 3:1 ەسەبىمەن ەسە جىبەردىك. دايىندىقتارى وتە جوعارى ەكەنى بىردەن بايقالدى. ءبىراق ءبىز دە تاجىريبە جيناپ كەلەمىز. الداعى ۋاقىتتا ولارمەن تەڭ دارەجەدە وينايتىن دەڭگەيگە جەتەمىز دەپ سەنەمىن ، - دەدى سپورتشى.
ۇلتتىق قۇراما ساپىنا ويىنشىلار بىردەن قابىلدانباعان. الدىمەن ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن جينالعان ۇزدىك كوماندالار اراسىندا ىرىكتەۋ ءتۋرنيرى وتكەن. وعان 20 كوماندا قاتىسىپ، جانسەرىك پەن نۇرسۇلتان جەڭىمپاز اتانعان.
- ىرىكتەۋ كەزەڭى تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەن بىلدىك. جالپى 20 كوماندا قاتىستى. العاشقى ويىنداردا ساتسىزدىككە ۇشىراپ، ۇلتتىق قۇراما ساپىنا وتە المايمىز با دەگەن وي بولدى. ءبىراق جىگەرىمىزدى جيناپ، قايتا كۇش سالدىق. ناتيجەسىندە بارلىق قارسىلاستى جەڭىپ، جولداما الدىق. قازاقستانداعى كوماندالاردىڭ دەڭگەيى وتە جوعارى - دەدى ول.
ىرىكتەۋدەن كەيىن ۇلتتىق قۇراما ەۋروپا چەمپيوناتىنا دايىندىقتى باستاعان. ويىنشىلار كۇنىنە 5-6 ساعاتتان تەلەفون ارقىلى جاتتىعىپ، تاكتيكالارىن جەتىلدىرىپ ءجۇر.
- جارىسقا ءبىر- ەكى اپتا قالعاندا جاقسى ينتەرنەتى بار جەردە جينالىپ، بىرلەسىپ دايىندالدىق. تاكتيكالاردى پىسىقتاپ، ستاندارتتى جاعدايلاردى، ايىپ سوققىلارىن جانە ويىننىڭ باسقا دا ەلەمەنتتەرىن قايتالايمىز. ءجاي كۇندەرى 2-3 ساعات جاتتىقساق، تۋرنير قارساڭىندا دايىندىق 5-6 ساعاتقا دەيىن جالعاسادى. بۇل ويىندا پسيحولوگيالىق دايىندىقتىڭ ماڭىزى وتە زور. سەبەبى جارىس كەزىندە تولقۋ كوپ بولادى - دەدى جانسەرىك مەيرامبەك.
ول كيبەرسپورتپەن 2021-جىلدان بەرى اينالىسادى ەكەن. ونىڭ پىكىرىنشە، قازاقستاندا بۇل سالاعا قىزىعاتىن جاستار كوپ. الايدا جەتىستىككە جەتۋدىڭ باستى شارتى - ءتارتىپ.
- كيبەرسپورت - سپورتتىڭ ءبىر ءتۇرى. مۇندا دا ەڭ باستىسى - ءتارتىپ. ۋاقىتىلى ۇيىقتاپ، كۇن ءتارتىبىن ساقتاۋ قاجەت. بۇرىن اتا انام كيبەرسپورتقا كۇمانمەن قارايتىن. ءبىراق سوڭعى جەتىستىكتەرىمىزدەن كەيىن بۇل سالانىڭ دا ۇلكەن سپورت ەكەنىن ءتۇسىندى. مەن وتكەن جىلى جەكە ويىنشىلار اراسىنداعى جارىستارعا قاتىسىپ، كەيىن ۇلتتىق قۇراما ساپىنا شاقىرتۋ الدىم. ءبىز Mobile Football، ياعني تەلەفون ارقىلى وينالاتىن فۋتبولدا باق سىنايمىز ، - دەدى ول.
باعدارلاما بارىسىندا ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى نۇرداۋلەت حاميتوۆ تا كوماندانىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەردى.
- جىگىتتەردىڭ ويىنى كوڭىلىمنەن شىقتى. ولار بۇدان دا جوعارى ناتيجەگە جەتە الادى. ءتىپتى گرۋزيا سەكىلدى مىقتى قۇرامالاردى دا جەڭۋگە الەۋەتى جەتەدى. ول ءۇشىن فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق دايىندىقتى قاتار كۇشەيتۋ قاجەت. بىرنەشە وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنان كەيىن بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرامىز دەپ سەنەمىن ، - دەدى باس باپكەر.
كيبەرسپورتتان ۇلتتىق قۇرامانىڭ كەلەسى ماڭىزدى ويىنى - پورتۋگاليادا وتەتىن ەۋروپا چەمپيوناتى. ەگەر كوماندا بۇل جارىستا ءساتتى ونەر كورسەتسە، الەم چەمپيوناتىنا جولداما الادى. قازىر ۇلتتىق قۇراما قۇرلىق دوداسىنا دايىندىقتى جالعاستىرىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق كيبەرسپورتشى دانيل گولۋبەنكو HLTV.org پورتالىنىڭ تاڭداۋى بويىنشا 2025-جىلدىڭ ۇزدىك دەبيۋتانتى اتاندى.