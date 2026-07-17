قازاقستاندىق كورەرمەننىڭ ىقىلاسىنا بولەنگەن K-pop توبى استاناعا كەلەدى
استانا. قازاقپارات - Orda توبىنىڭ «كەش مەنى» ءانىن كورەي تىلىندە ورىنداپ، قازاقستاندىقتاردى ءتانتى ەتكەن Kandis K-pop توبى Comic Con Astana ساحناسىنا شىعادى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ kandis K-pop توبى حالىقارالىق Silk Way Star تەليەۆيزيالىق ۆوكال بايقاۋىنا قاتىسقاننان كەيىن قازاقستاندا كەڭىنەن تانىلدى. توپ Comic Con Astana 2026 فەستيۆالىنىڭ قورىتىندى كۇنى – 9-تامىزداونەر كورسەتەدى. سول كۇنى توپ مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قولتاڭبا سەسسياسى دا وتەدى.
Silk Way Star بايقاۋىندا Kandis كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ اتىنان قاتىسىپ، Orda توبىنىڭ «كەش مەنى» ءانىن كورەي تىلىندە ورىنداۋ ارقىلى كورەرمەن ىقىلاسىنا بولەندى. بۇل كەزەڭدە قاتىسۋشىلار قازاق ءانىن ءوز انا تىلدەرىنە اۋدارىپ ورىنداۋى كەرەك ەدى. Kandis ۇسىنعان كورەي تىلىندەگى نۇسقا توپقا وسى كەزەڭدە جەڭىس اكەلدى. ءان از ۋاقىتتىڭ ىشىندە شوۋدىڭ ەڭ كوپ تالقىلانعان نومىرلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تارادى. وسىلايشا مىڭداعان قازاقستاندىق كورەرمەن Kandis قىزدارK-pop توبىنىڭ شىعارماشىلىعىمەن تانىستى. سونىمەن قاتار، توپ بايقاۋدا مارحابا ءسابيدىڭ «Dem Alam» ءانىن قازاق تىلىندە ورىندادى.
Kandis - وڭتۇستىك كورەيانىڭ قىزدار توبى. توپ مۇشەلەرى ايرىقشا ۆوكالدىق شەبەرلىگى مەن جاندى داۋىستاعى جوعارى دەڭگەيلى ونەرى ارقىلى وزىندىك مۋزىكالىق قولتاڭباسىن قالىپتاستىرىپ كەلەدى. ولار 1990-جىلدارداعى R B مەن حيپ-حوپتان شابىت الىپ، بۇل جانرلارعا زاماناۋي سيپات بەرەدى. قۋاتتى قويىلىمدارى مەن ساحناداعى شىنايىلىعىمەن كورەرمەنگە ەرەكشە اسەر سىيلايدى.
Comic Con Astana فەستيۆالى قازاقستان استاناسىندا 2026-جىلعى 6-9 تامىز ارالىعىندا وتەدى. فەستيۆالدىڭ حەدلاينەرلەرى قاتارىندا «تاقتار تالاسى» تەلەحيكاياسىنداعى دجەيمە لاننيستەر رولىمەن تانىلعان دانيالىق اكتەر نيكولاي كوستەر-ۆالداۋ، سونداي-اق Netflix ءتىڭ «One Piece» تەلەحيكاياسىنىڭ جۇلدىزدارى - مانكي د. لۋففي ءرولىن سومداعان ينياكي گودوي مەن ساندجي ءرولىن سومداعان تاز سكايلار بار. ءۇش اكتەر دە فەستيۆالدىڭ باستى ساحناسىندا كورەرمەنمەن كەزدەسىپ، قولتاڭبا جانە فوتوسەسسيالارعا قاتىسادى، سونداي-اق جانكۇيەرلەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرەدى.
فەستيۆالگە الەمگە ايگىلى Kamui Cosplay كوسپلەي-دۋەتى، سونداي-اق تانىمال بلوگەرلەر مەن كونتەنت اۆتورلارى SuperCrastan (دانيا كراستەر)، Jane Kravitz، Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye جانە ەگور شكرەدقاتىسادى. ارنايى قوناقتاردىڭ ءبىرى - Marvel, DC، Image جانە الەمنىڭ باسقا دا ءىرى باسپالارىمەن جۇمىس ىستەيتىن يتاليالىق سۋرەتشى پاولو پانتالەنا. 7-9 تامىز ارالىعىندا «درۋگوە يزداتەلستۆو» باسپاسى مەن Kryptonite Comics دۇكەنىنىڭ ستەندىندە كەلۋشىلەر سۋرەتشىمەن جۇزدەسىپ، قولتاڭبا الىپ، اۆتورلىق سكەتچكە تاپسىرىس بەرە الادى.
Comic Con Astana - ورتالىق ازياداعى زاماناۋي پوپ-مادەنيەتكە ارنالعان ەڭ ءىرى فەستيۆال. ول جىل سايىن ءتۇرلى ەلدەردەن كينو، تەلەحيكايا، انيمە، كوميكس، بەينەويىن، كوسپلەي جانە پوپ-مادەنيەت جانكۇيەرلەرىن ءبىر الاڭعا جينايدى. بيىل دا فەستيۆال بىردەن ەكى جەردە - Barys Arena مەن «الاۋ» مۇز سارايىندا وتەدى. باعدارلامانىڭ ءداستۇرلى بولىگىنە اينالعان حالىقارالىق كوسپلەي بايقاۋىنىڭ جۇلدە قورى 20 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى.
Comic Con Astana بيلەتتەرىن فەستيۆالدىڭ رەسمي comicconastana.kz سايتىنان جانە ياندەكس افيشا پلاتفورماسىنان ساتىپ الۋعا بولادى.
2026-جىلى فەستيۆال سەرىكتەستەرى قاتارىندا ياندەكس Go، ياندەكس ەدا، كينوپويسك، ياندەكس افيشا، BIGBON، Chupa Chups, سونداي-اق باسقا دا جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق برەندتەر بار.