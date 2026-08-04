قازاقستاندىق جەڭىل اتلەت تاجىكستانداعى حالىقارالىق مارافوندا قولا جۇلدە يەلەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جەڭىل اتلەت ورازبەك ءابدىراحمانوۆ تاجىكستاندا وتكەن «SEVEN LAKES- 2026» حالىقارالىق تاۋ ەكومارافونىندا قولا جۇلدەگە يە بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
حالىقارالىق جارىسقا الەمنىڭ 18 ەلىنەن 200 دەن استام سپورتشى قاتىستى. قاتىسۋشىلار 3، 10 جانە 21 شاقىرىم قاشىقتىقتاردا باق سىنادى. 21 شاقىرىمدىق جارىستا العاشقى ەكى ورىندى جارىس قوجايىندارى يەلەنسە، قازاقستاندىق ورازبەك ءابدىراحمانوۆ مارەگە ءۇشىنشى بولىپ كەلدى.
ورازبەك كاسىبي تۇردە جۇگىرۋمەن نەبارى ەكى جىل بۇرىن اينالىسا باستاعان. ونىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى العاشقى جارىسى 2024-جىلى وزبەكستاندا وتكەن Zaamin Ultra مارافونى بولدى. سول كەزدە ول 21 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتا كۇمىس جۇلدە جەڭىپ العان.
سپورتشى Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا جارىستان العان اسەرىمەن ءبولىستى.
- «SEVEN LAKES- 2026» ەكومارافونى تۋرالى جەتىسۋ وبلىسىندا وتكەن «شاعان تاۋ - 2026» تۋرنيرىندە ءبىلدىم. ول جارىسقا تاجىكستاننان سپورتشىلار قاتىسقان ەدى. حالىقارالىق دودادا تاجىريبە جيناۋ ءۇشىن باق سىناپ كورۋگە شەشىم قابىلدادىم. تۋرنير 2026-جىلعى 1-2 تامىزدا تاجىكستاننىڭ ەڭ كورىكتى وڭىرلەرىنىڭ ءبىرى - فان تاۋلارىنىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقان جەتى كول ايماعىندا ءوتتى. بۇل ەكومارافون الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىنەن كەلگەن سپورت سۇيەر قاۋىمدى، تۋريستەردى جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قولداۋشىلاردى بىرىكتىرەدى. جۇلدەگەرلەر قاتارىنا ەنىپ، قازاقستاننىڭ نامىسىن حالىقارالىق جارىستا ابىرويمەن قورعاعانىما قۋانىشتىمىن،-دەدى ورازبەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ازەربايجاننىڭ باكۋ قالاسىندا 17 جاسقا دەيىنگى سپورتشىلار اراسىندا كۇرەس تۇرلەرىنەن الەم چەمپيوناتى اياقتالعان بولاتىن. قازاقستان قۇراماسى ءدۇبىرلى دودادا 8 مەدال جەڭىپ الدى. ونىڭ ەكەۋى - التىن، ەكەۋى - كۇمىس جانە تورتەۋى-قولا جۇلدە.