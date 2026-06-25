قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر الەم چەمپيوناتىندا وزبەكستاندى قالاي قولداپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - الماتىدا جۇرگىزۋشىلەر وزبەكستاندى قولداپ كولىك سيگنالىن باسۋدا، تاشكەنتكە قازاقستاندىق كوماندا «قارىز قايتارۋعا» باردى، ال سەرۆەر جەپاروۆ «فۋتبول جولى» ارناسىندا كانناۆارونىڭ جۇمىسى مەن وزبەك فۋتبولىنىڭ جاڭا بۋىنىن تالدادى.
وزبەكستاننىڭ العاشقى الەم چەمپيوناتى قازاقستاندىق مەديا مەن بلوگەرلەردىڭ كونتەنتىندە كەڭىنەن كورىنىس تابۋدا.
الماتى ورتالىعىنداعى ۆيدەو
«فۋتبول جولى» سپورتتىق مەدياسى مەن بلوگەر ءاجى نايمان الماتىنىڭ ورتالىعىنا «وزبەكستانعا جانكۇيەر بولساڭ، سيگنال بەر!» دەگەن جازۋى بار تاقتايشامەن شىقتى. جۇرگىزۋشىلەر ۇندەۋگە بەلسەندى تۇردە ءۇن قاتىپ، كوماندانى قولدادى.
ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن پابليكتەردە تەز تارادى. پىكىرلەردە وزبەكستاندىق كورەرمەندەر قازاقستاندىقتارعا قولداۋ ءۇشىن العىس ايتىپ، ونى باۋىرلاستىق قولداۋ دەپ اتادى.
وسىدان كەيىن ءاجى نايماننىڭ قاتىسۋىمەن تاعى بىرنەشە ۆيدەو جارىق كوردى. ونىڭ بىرىندە قازاقستاندىقتار كورشى ەل قۇراماسىنا التى تىلدە قولداۋ بىلدىرسە، تاعى بىرىندە الماتىداعى جاسىل بازاردىڭ ساتۋشىلارى مەن كەلۋشىلەرى وزبەكستان قۇراماسىنا تۋرنيردە ساتتىلىك تىلەدى.
تاشكەنتتەگى قازاقستاندىق كوماندا
تاشكەنتكە بارعان «فۋتزال قازاقستان» پابليگىنىڭ كومانداسى دا ءوز كونتەنت سەرياسىن باستادى. روليكتەردىڭ بىرىندە جۇرگىزۋشىلەر 2024-جىلعى فۋتزالدان الەم چەمپيوناتىندا وزبەك جانكۇيەرلەرى قازاقستان قۇراماسىن قىزۋ قولداعانىن ەسكە سالدى. ەندى سول قولداۋدىڭ قارىمىن قايتاراتىن ۋاقىت كەلگەنىن ايتتى.
تاشكەنتتەن تۇسىرىلگەن ۆيدەولاردا ماتچ الدىنداعى قالانىڭ اتموسفەراسى مەن جانكۇيەرلەرمەن كەزدەسۋلەر كورسەتىلەدى. شىعارىلىمداردىڭ ءبىرى بالالاردىڭ «قايرات» كلۋبىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى رۋسلان عافاروۆ پەن ونىڭ وتباسىنىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن.
«فۋتبول جولى» وزبەكستاننىڭ دەبيۋتىن باقىلاۋدا
تاريحتاعى ەڭ مىقتى قۇرامانىڭ ءبىرى، اببوسبەك فايزۋللايەۆ سىندى «گاۋھار» مۇراگەر، وزبەك فۋتبولىنداعى قارجى ماسەلەلەرى جانە ويىنشىلاردىڭ قازاقستانعا اۋىسۋىنىڭ سيرەۋى تۋرالى سەرۆەر جەپاروۆ «فۋتبول جولى» ارناسىنا بەرگەن كولەمدى سۇحباتىندا جان-جاقتى اڭگىمەلەدى.
وزبەكستان مەن پورتۋگاليا اراسىنداعى ماتچتان كەيىن ارنادا ويىننىڭ ەڭ كوپ تالقىلانعان ساتتەرىنىڭ ءبىرى - وزبەكستان قۇراماسىنىڭ ەسەپكە الىنباعان گولى تۋرالى ارنايى ۆيدەو جاريالاندى.
«فۋتبول جولى» كومانداسى وزبەكستان قۇراماسىنىڭ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنداعى ونەرىن، سونداي-اق مۋنديالدىڭ باسقا دا باستى وقيعالارىن جاريالاۋدى جالعاستىرادى.