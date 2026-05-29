قازاقستاندىق شاباندوز FEI حالىقارالىق تۋرنيرىندە التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى ولەگ سوكولەنكو استانادا ءوتىپ جاتقان FEI حالىقارالىق تۋرنيرىندە التىن مەدال جەڭىپ الدى.
حالىقارالىق ات سپورتى فەدەراتسياسىنىڭ (FEI) كۇنتىزبەسىنە ەنگەن BANK CENTER CREDIT EQUESTRIAN CUP تۋرنيرىندە ول Cinderella ەسىمدى تۇلپارىمەن بىرگە ۇزدىك ناتيجە كورسەتتى.
Prestige Horse Club كلۋبىنىڭ وكىلى كەدەرگىلەر بيىكتىگى 140 سانتيمەتر بولاتىن باعىتتا سىنعا ءتۇستى.
جۇلدە ءۇشىن قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە بەيتاراپ تۋ استىندا ونەر كورسەتكەن سپورتشىلاردان قۇرالعان 22 سپورتتىق جۇپ باق سىنادى.
- ولەگ سوكولەنكو جارىس جولىن بىردە-ءبىر ايىپ ۇپايىنسىز اياقتاپ، 65,81 سەكۋند ناتيجەمەن مارەگە ءبىرىنشى بولىپ جەتتى، - دەپ حابارلادى ۇيىمداستىرۋشىلار.
كۇمىس مەدال سەرگەي پەتروۆقا بۇيىردى. ول Nero Van’t Prinsenveld تۇلپارىمەن ونەر كورسەتتى.
ال قولا جۇلدەنى Conte Rico ەسىمدى ارعىماقپەن سىنعا تۇسكەن ولەسيا لۋكينا يەلەندى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جارىستاعى باسەكەلەستىك دەڭگەيى وتە جوعارى بولدى. قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى ماۋسىم بويى FEI ەۋرازيالىق ليگاسىنىڭ جارىستارىندا ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ جۇرگەن تاجىريبەلى شاباندوزدار سانالادى.
ولاردىڭ كوپشىلىگى ولەگ سوكولەنكوعا تاشكەنت پەن بىشكەكتە وتكەن FEI الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىنەن جاقسى تانىس قارسىلاستار بولدى.
استاناداعى جەڭىس Prestige Horse Club ءۇشىن تابىستى حالىقارالىق ماۋسىمنىڭ جالعاسىنا اينالدى.
- جۋىردا عانا كلۋب سپورتشىلارى قازاقستان قۇراماسى ساپىندا وزبەكستان مەن قىرعىزستاندا وتكەن FEI الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىن 18 مەدالمەن اياقتادى. ونىڭ ىشىندە 7 التىن، 5 كۇمىس جانە 6 قولا جۇلدە بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ولەگ سوكولەنكو مەن Cinderella سپورتتىق جۇبىنىڭ بۇل جەتىستىگى ولاردىڭ جوعارى شەبەرلىگى مەن تۇراقتى دايىندىعىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
استاناداعى FEI حالىقارالىق جارىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا ءۇش بىردەي FEI تۋرنيرى قاتار وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.