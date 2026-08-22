قازاقستاندىق Coca-Cola الەم بويىنشا ۇزدىك اتاندى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە وندىرىلەتىن Coca-Cola ءونىمى جاھاندىق Coca-Cola جۇيەسىندە جوعارى باعالاندى. CCI Kazakhstan كومپانياسى ەكى جۇزدەن استام بوتتلەر قاتىسقان حالىقارالىق باسەكەدە ءبىرىنشى ورىن الىپ، Candler Cup كۋبوگىنا يە بولدى.
Candler Cup - Coca-Cola جۇيەسىندەگى ەڭ بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ ءبىرى. مۇندا ءونىمنىڭ ءدامى عانا ەمەس، كومپانيانىڭ نارىقتاعى كورسەتكىشتەرى، ءونىمنىڭ قولجەتىمدىلىگى، ءوندىرىس پەن لوگيستيكانىڭ تيىمدىلىگى، بيزنەستىڭ دامۋى جانە وپەراتسيالىق جۇمىستىڭ ساپاسى ەسكەرىلەدى.
وسى تۇرعىدان العاندا، قازاقستاندىق كومپانيانىڭ الەمدەگى جۇزدەگەن بوتتلەردىڭ اراسىنان وزىپ شىعۋى ەلدەگى سۋسىن ءوندىرىسىنىڭ تەحنولوگيالىق جانە باسقارۋشىلىق دەڭگەيىنىڭ حالىقارالىق تالاپتارعا ساي ەكەنىن كورسەتەتىن ماڭىزدى ناتيجە بولىپ وتىر.
ايتپاقشى، CCI Kazakhstan ەل نارىعىندا 1994-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. قازىر كومپانيانىڭ الماتى، استانا جانە شىمكەنت قالالارىندا ءۇش ءوندىرىس ورنى بار. ەندى اقتوبە وبلىسىندا ءتورتىنشى زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. كومپانيا سوڭعى ون جىلدا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 250 ميلليون دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالعان. دەمەك، حالىقارالىق ماراپاتتىڭ ارتىندا تەك تانىمال سۋسىن برەندى ەمەس، ەلدەگى وندىرىستىك بازاعا، تەحنولوگياعا جانە ينفراقۇرىلىمعا سالىنعان ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيا تۇر.
جالپى، قازاقستاندىق Coca-Cola-نىڭ Candler Cup الۋى وتاندىق ءوندىرىستىڭ الەمدىك كورپوراتسيالار جۇيەسىندەگى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كورسەتەتىن كەزەكتى مىسال بولدى. بۇل جولى قازاقستان سىرتتان دايىن ءونىم ساتىپ الاتىن نارىق رەتىندە ەمەس، الەمدىك برەندتىڭ ساپالى ءوندىرىس الاڭدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلدى.