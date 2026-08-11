قازاقستاندىق عالىمدار ءمارمار قوي ەتىن ءوندىرۋ تەحنولوگياسىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - «ۇلتتىق اگرارلىق عىلىمي- ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى» ك ە ا ق قۇرامىنداعى «قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاماق ونەركاسىبى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س عالىمدارى قازاقتىڭ بيازى ءجۇندى قوي تۇقىمى نەگىزىندە ءمارمار قوي ەتىن ءوندىرۋدىڭ كەشەندى تەحنولوگياسىن ازىرلەدى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
جاڭا تەحنولوگيا تۇتىنۋشىلىق قاسيەتتەرى جوعارى، ساپالى ءارى ەكسپورتتىق الەۋەتى بار قوزى ەتىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- تەحنولوگيا قوزىلاردى قارقىندى ءوسىرۋ جانە بورداقىلاۋدىڭ عىلىمي نەگىزدەلگەن جۇيەسىن قامتيدى. سونىمەن قاتار عالىمدار ءداندى جانە اقۋىزدى كومپونەنتتەر، پروبيوتيكتەر، وسىمدىك تەكتەس قوسپالار، پرەميكستەر مەن مينەرالدى زاتتاردان تۇراتىن تەڭگەرىمدى قۇراماجەم ازىرلەدى. مۇنداي ازىقتاندىرۋ مالدىڭ تاۋلىكتىك ورتاشا سالماق قوسۋىن ارتتىرىپ، زات الماسۋ ۇدەرىستەرىنىڭ تۇراقتى ءجۇرۋىن قامتاماسىز ەتەدى جانە بۇلشىقەت ىشىندەگى مايدىڭ بىركەلكى جينالۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قازاقتىڭ بيازى ءجۇندى قوي تۇقىمىنىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك تۋدى. قوزى ەتىندەگى بۇلشىقەت ىشىندەگى مايدىڭ مولشەرى 4-%6 عا جەتتى. ءال داستۇرلى جايىلىمدىق جاعدايدا وسىرىلگەن مالدا بۇل كورسەتكىش شامامەن 2-%3 دى قۇرايدى. بۇل ەتتىڭ مارمارلىلىگىن ارتتىرىپ، ونىڭ شىرىندىلىعى مەن جۇمساقتىعىن جاقسارتىپ، ءدامىن قانىقتىرا ءتۇستى.
سونىمەن قاتار مالدىڭ سويىس كورسەتكىشتەرى دە جاقساردى. اتاپ ايتقاندا، ەڭ قۇندى ەت بولىكتەرىنىڭ شىعىمى ارتتى، بۇلشىقەت پەن ماي ۇلپالارىنىڭ اراقاتىناسى وڭتايلاندى. سونىڭ ناتيجەسىندە ءونىمنىڭ تاۋارلىق قۇندىلىعى ارتىپ، ونى سىرتقى نارىقتارعا شىعارۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى.
- ازىرلەنگەن تەحنولوگيا قوزىلاردى ءوسىرۋ مەن بورداقىلاۋدىڭ بارلىق كەزەڭىن وڭتايلاندىرۋدى كوزدەيدى. عالىمدار ۇسىنعان قۇراماجەمنىڭ قۇرامىنداعى ءداندى جانە اقۋىزدى كومپونەنتتەر، پروبيوتيكتەر، وسىمدىك تەكتەس قوسپالار، پرەميكستەر مەن مينەرالدى زاتتار مالدىڭ قارقىندى وسۋىنە، زات الماسۋ ۇدەرىستەرىنىڭ تۇراقتى جۇرۋىنە جانە ەتتە ءمارمارلى قۇرىلىمنىڭ قالىپتاسۋىنا جاعداي جاسايدى،- دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
الىنعان ءمارمار قوي ەتى ەكسپورتقا شىعارىلاتىن ونىمگە قويىلاتىن ساپا مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلەدى. تەحنولوگيانى جوعارى ساپالى ەت وندىرۋگە باعىتتالعان قازاقستانداعى قوي شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىنا ەنگىزۋگە بولادى.
ازىرلەمەنىڭ عىلىمي ماڭىزدىلىعى پايدالى مودەلگە بەرىلگەن ەكى پاتەنتپەن راستالدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى عىلىمي باسىلىمداردا دا جاريالانعان.
جاڭا تەحنولوگيانى وندىرىسكە ەنگىزۋ ەتتى قوي شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم كولەمىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر اسىل تۇقىمدى مال باسىن ساتىپ الۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان بولاتىن.