قازاقستاندىق عالىمدار بال مەن زىمبىردەن جاڭا سۋسىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق عالىمدار بال مەن ءزىمبىر نەگىزىندە الكوگولسىز فۋنكتسيونالدى فيتوسۋسىن دايىنداۋدىڭ جاڭا تەحنولوگياسىن ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى ا ش م.
جاڭا ءونىمدى ۇلتتىق اگرارلىق عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ قۇرامىنداعى قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى جاساپ شىعارعان.
جوبانىڭ ەرەكشەلىگى - قازاقستاندا فۋنكتسيونالدى سۋسىن وندىرىسىندە بال مەن ءزىمبىردىڭ مۇنداي ۇيلەسىمى بۇرىن قولدانىلماعان. عالىمدار ەكى تابيعي ءونىمدى ءبىر رەتسەپتۋرادا بىرىكتىرىپ، باستاپقى شيكىزاتتىڭ پايدالى قاسيەتتەرىن بارىنشا ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن وڭدەۋ تەحنولوگياسىن ازىرلەدى.
جوبا اياسىندا ينستيتۋت ماماندارى سۋسىننىڭ 40 ءتۇرلى قۇرامىن ازىرلەپ، سىناقتان وتكىزگەن. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى، ءدامى مەن يىسىنە قاتىستى كورسەتكىشتەرى جانە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى ەسكەرىلىپ، ولاردىڭ ىشىنەن ەڭ پەرسپەكتيۆالى ءتورت نۇسقا تاڭدالدى.
- الىنعان سۋسىندار قۇرامىنداعى انتيوكسيدانتتاردىڭ جوعارى مولشەرىمەن ەرەكشەلەنەدى. تەحنولوگيانى ازىرلەۋ كەزىندە بال مەن ءزىمبىردىڭ بيولوگيالىق بەلسەندى كومپونەنتتەرىن ساقتاۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. بۇل پايدالى قاسيەتتەرى ايقىن فۋنكتسيونالدى ءونىم الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەلىنگەن ورتالىق اقپاراتىندا.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تەحنولوگيانىڭ پراكتيكالىق ماڭىزى وتاندىق بالدى تاعام ونەركاسىبىندە كەڭىنەن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرۋىندە. قازاقستاندا بال ءوندىرۋ كولەمى ايتارلىقتاي بولعانىمەن، ونى فۋنكتسيونالدى سۋسىنداردى ونەركاسىپتىك وندىرۋدە پايدالانۋ ۇلەسى ازىرگە تومەن.
جاڭا تەحنولوگيا ومارتاشىلىق ونىمدەرىن وڭدەۋدىڭ قوسىمشا باعىتىن قالىپتاستىرىپ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ازىرلەمەگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پايدالى مودەلگە پاتەنتى الىنعان. سونىمەن قاتار الكوگولسىز جانە قۇرامىندا سپيرتى از فيتوسۋسىنداردى ونەركاسىپتىك جولمەن وندىرۋگە ارنالعان ادىستەمەلىك ۇسىنىمدار دايىندالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەحنولوگيانى تاماق ونەركاسىبى كاسىپورىندارىنا ەنگىزۋگە بولادى. ونى وندىرىسكە شىعارۋ وتاندىق فۋنكتسيونالدى سۋسىنداردىڭ ءتۇرىن كوبەيتۋگە، ومارتاشىلىق ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاندىق عالىمداردىڭ ازىرلەمەلەرىن كوممەرتسيالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەك.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان عالىمدارى گەكتارىنان 35 تونناعا دەيىن ءونىم بەرەتىن كارتوپ سورتىن شىعاردى.