قازاقستاندىق ءالي احمەدوۆ الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى ءالي احمەدوۆ جارتىلاي اۋىر سالماقتاعى IBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى بەلبەۋى ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
25-شىلدەدە احمەدوۆ الماتىداعى بوكس كەشىندە ونەر كورسەتەدى. كەشتىڭ باستى جەكپە-جەگىندە ول وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ بوكسشىسى اسەماحلە ۆەللەممەن كەزدەسەدى.
قازاقستاندىق بوكسشى رينگكە WBA Asia چەمپيونى رەتىندە شىقسا، ونىڭ قارسىلاسى WBO Africa چەمپيونى سانالادى.
ءالي احمەدوۆ سوڭعى جەكپە- جەگىن جەلتوقسان ايىندا وتكىزىپ، گانالىق دەلالي ميلەدزينى (30-3-1، 23 KO) تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدى شەشىمىمەن جەڭگەن ەدى.
ال اسەماحلە ۆەللەم بيىل مامىر ايىندا شارشى الاڭعا شىعىپ، گانانىڭ تاعى ءبىر بوكسشىسى پرينس وكو ءنارتينى (13-5، 12 KO) نوكاۋتپەن ۇتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتەتىن الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن بوكسشىلار قۇرامىن جاريالادى.