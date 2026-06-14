KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىق ءالي احمەدوۆ الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى ءالي احمەدوۆ جارتىلاي اۋىر سالماقتاعى IBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى بەلبەۋى ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    Официально объявлен бой Али Ахмедова за титул чемпиона мира
    Фото: instagram.com/akhmedov_promotions

    25-شىلدەدە احمەدوۆ الماتىداعى بوكس كەشىندە ونەر كورسەتەدى. كەشتىڭ باستى جەكپە-جەگىندە ول وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ بوكسشىسى اسەماحلە ۆەللەممەن كەزدەسەدى.

    قازاقستاندىق بوكسشى رينگكە WBA Asia چەمپيونى رەتىندە شىقسا، ونىڭ قارسىلاسى WBO Africa چەمپيونى سانالادى.

    ءالي احمەدوۆ سوڭعى جەكپە- جەگىن جەلتوقسان ايىندا وتكىزىپ، گانالىق دەلالي ميلەدزينى (30-3-1، 23 KO) تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدى شەشىمىمەن جەڭگەن ەدى.

    ال اسەماحلە ۆەللەم بيىل مامىر ايىندا شارشى الاڭعا شىعىپ، گانانىڭ تاعى ءبىر بوكسشىسى پرينس وكو ءنارتينى (13-5، 12 KO) نوكاۋتپەن ۇتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتەتىن الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن بوكسشىلار قۇرامىن جاريالادى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور