قازاقستاندىق ءانشى اقەركە اماليات «سلاۆيان بازارىندا» ءبىرىنشى ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءانشى اقەركە اماليات ۆيتەبسك قالاسىنداعى «سلاۆيان بازارىندا» وتكەن XXXIV حالىقارالىق ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلارى بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىن الدى.
قازىلار القاسى ەكى كۇننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ونىڭ ونەرىنە 134 ۇپاي بەردى.
- «سلاۆيان بازارى» بايقاۋىنىڭ ساحناسىنا العاش رەت 15 جاسىمدا شىقتىم. بۇل ۇزاق ساپار بولدى. ءبىرىنشى ورىن العانىما جانە ەلگە جەڭىسپەن ورالاتىنىما وتە قۋانىشتىمىن، - دەدى اقەركە اماليات.
قازاق ءانشىسى گران-پري يەگەرى، 135 ۇپاي جيناعان يتاليالىق سورايادان ءبىر ۇپاي عانا ارتتا قالدى.
ەكىنشى ورىندى بەلارۋس ءانشىسى ەلەنا كۋزنەتسوۆا مەن مولدوۆا ءانشىسى الەكسەي وسيچيەۆ ءبولىستى.
ءۇشىنشى ورىندى ەكى قاتىسۋشى يەلەندى: قىرعىزستاندىق نۇردوولوت دەركەمبايەۆ پەن گرۋزيالىق ۆاجا گادەليا.
بيىل باس جۇلدە ءۇشىن 19 ەلدىڭ وكىلدەرى باق سىناستى. ءبىرىنشى كەزەڭدە جاس ارتىستەر «مينۋس 1» جازباسىمەن الەمدىك حيت اندەردى ورىندادى.
ەكىنشى كۇنى قاتىسۋشىلار ۇلتتىق پرەزيدەنت وركەسترىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن سلاۆيان تىلىندە شىعارما ۇسىندى.
1992 -جىلدان باستاپ «ۆيتەبسكىدەگى سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى جىل سايىن شىلدە ايىنىڭ ورتاسىندا وتكىزىلىپ كەلەدى جانە ت م د مەن شىعىس ەۋروپاداعى ەڭ بەدەلدى مادەني فورۋمداردىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن «سلاۆيان بازارىنىڭ» جۇلدەگەرى جاسمينا تۇزەلوۆا الداعى ماقساتى تۋرالى ايتقان ەدى.
***
اقەركە اماليات - حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتى، قازاقستاندىق ەسترادا ءانشىسى. ول ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى. ءانشىنىڭ ونەردەگى باستى جەتىستىكتەرى: «Qazaqstan داۋىسى» جوباسىنىڭ قاتىسۋشىسى (2021 -جىل). بەلارۋستە وتكەن «ارت- پاراد ۆ ۆيتەبسكە» فەستيۆالىنىڭ گران-پري يەگەرى (2026 -جىلعى قاڭتار). «سلاۆيان بازارى - 2026» حالىقارالىق بايقاۋىندا 1-ورىن جۇلدەگەرى (2026 -جىلعى شىلدە).