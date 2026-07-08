قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ ايەلى كۇيەۋىمەن جانجالدان كەيىن كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - بىرنەشە كۇن بۇرىن كۇيەۋى، بەلگىلى بوكسشى تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ ءوزىن قاتتى سوققىعا جىقتى دەپ ايىپتاعان كوكشەتاۋ تۇرعىنى ەندى ولار تاتۋلاسقانىن مالىمدەدى. ايەل وعان قاتىستى شارا قولدانباۋدى سۇراعان.
«ەشقانداي تالابىم جوق»
پوليتسيا مالىمەتىنشە، ايەل كۇيەۋىنە قاتىستى قارسى ارىز جازىپ، وعان شارا قولدانباۋدى وتىنگەن. كەيىن ايجان ءجۇسىپوۆا ۆيدەو ۇندەۋ جاريالادى.
- ءبىز تاتۋلاستىق. ەشقانداي قىسىم بولعان جوق. جاريالانعان بارلىق ماتەريالدى ءوشىرۋدى سۇرايمىن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە ەشقانداي تالابىم جوق. بارلىعى ءوز ەركىممەن جاسالدى، - دەدى ول.
ءىس توقتاتىلعان جوق
جابىرلەنۋشىنىڭ كەيىنگى مالىمدەمەسىنە قاراماستان، تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. ايەلدىڭ ارىزىنان كەيىن دەنساۋلىققا قاساقانا زيان كەلتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
تەمىرتاس جۇسىپوۆكە قورعاۋ نۇسقاماسى شىعارىلدى. وعان جۇبايىنىڭ كەلىسىمىنسىز ونىمەن بايلانىسۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىنعان.
- قارسى ارىزعا قاراماستان، وتباسىلىق-تۇرمىستىق جانجال فاكتىسى بويىنشا زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلدانادى. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ تولىق كولەمدە جالعاسىپ جاتىر، - دەدى اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ايجان ءجۇسىپوۆا جاعدايدى مۇلدە باسقاشا سيپاتتاعان ەدى. اۋرۋحانادا جاتقان كەزدە ول كۇيەۋىنىڭ ءوزىن ۇنەمى ۇرىپ-سوعىپ كەلگەنىن ايتقان.
وقيعا تۋرالى العاش بولىپ جابىرلەنۋشىنىڭ اپكەسى حابارلاعان. ونىڭ ايتۋىنشا، كەزەكتى جانجالدان كەيىن ايجان باسىنان اۋىر جاراقات الىپ، ەس-ءتۇسسىز كۇيدە اۋرۋحاناعا تۇسكەن.
سونداي-اق ول سپورتشى ايەلىنە قوقان-لوقى كورسەتكەنىن، ال ۇستالعاننان كەيىن ونى پسيحولوگيالىق تۇرعىدان ساۋ ەمەس ەتىپ كورسەتۋگە جانە بالالارىن اناسىنا قارسى كۋالىك بەرۋگە كوندىرۋگە تىرىسقانىن ايتقان.