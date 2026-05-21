قازاقستاندىق بوكسشىلار قىتايدا وتەتىن الەم كۋبوگىنا دايىندىقتى باستادى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى قىتايدا وتەتىن الەم كۋبوگىنا دايىندىقتى باستادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
بوكسشىلار وزبەكستاننىڭ يانگياباد قالاسىندا بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا قاتىسىپ جاتىر.
بۇل جيىندا قازاقستاننان بولەك وزبەكستان، تاجىكستان جانە كورەيا قۇرامالارى بار. وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىندا ءار ەلدىڭ بوكسشىلارى شەبەرلىگىن شىڭدايدى.
ايتا كەتەيىك، ەكىنشى الەم كۋبوگى 15-21-ماۋسىم ارالىعىندا قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتەدى.