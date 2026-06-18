قازاقستاندىق بوكسشىلار الەم كۋبوگىندا 18-ماۋسىمدا كىمدەرمەن سىنعا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋياڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىندا قازاقستاندىق بوكسشىلار 18-ماۋسىمدا كىمدەرمەن سىنعا تۇسەدى.
بۇل كۇنى ەل قۇراماسىنان ءۇش بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى. ولاردىڭ ەكەۋى - ايەلدەر، بىرەۋى - ەرلەر قۇراماسىنان. وتانداستارىمىزدىڭ بارلىعى كۇندىزگى سەسسيادا سىنعا تۇسەدى.
كۇندىزگى سەسسيا (قازاقستان ۋاقىتىمەن 09:00)
1-جۇپ. 51 كەلى. 1/8 فينال. ا رينگى
الۋا بالقىبەكوۆا - يريسمار كاردوزو (ۆەنەسۋەلا)
6-جۇپ. 65 كەلى. 1/8 فينال. ا رينگى
ءساناتالى تولتايەۆ - پاتريس مۋگالزاي (انگليا)
9-جۇپ. 54 كەلى. ¼ فينال. ا رينگى
نازىم قىزايباي - ۆيكتوريا روگالينسكا (پولشا).
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق بوكسشىلار برازيليانىڭ فوس-دۋ-يگۋاسۋ قالاسىندا 20-26-ءساۋىر ارالىعىندا وتكەن الەم كۋبوگىن ۇزدىك ۇشتىكتە اياقتادى.
قازاقستاندىق بوكسشىلار بەدەلدى باسەكەنى ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس، ءۇش قولا مەدالمەن اياقتادى.
ال فينالدىق كەزەڭ قاراشا ايىندا وزبەكستاندا وتەدى. دەگەنمەن ناقتى كۇنى مەن جارىس وتەتىن قالا ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن سابىرجان اققالىقوۆ الەم كۋبوگىن اياقتادى.