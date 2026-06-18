قازاقستاندىق بوكسشىلار الەم كۋبوگىندا 17-ماۋسىمدا قانداي ناتيجەگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋياڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىندا قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ 17-ماۋسىمداعى ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
بۇل كۇنى ەل قۇراماسىنىڭ ءۇش بوكسشى شارشى الاڭعا شىقتى. بىرەۋى جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك السا، ەكەۋى قارسىلاستارىنا ەسە جىبەردى.
جەكپە-جەكتەر ناتيجەسى
70 كەلى. 1/8 فينال.
ابىلايحان ءجۇسىپوۆ - كايان رەيەس (برازيليا) - 5:0.
الەم چەمپيونى، 70 كەلىدەگى تاجىريبەلى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ 1/8 فينالدا وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ فيناليسى كايان رەيەسپەن (برازيليا) جۇدىرىقتاستى.
وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان جەكپە-جەكتى تولىقتاي ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
60 كەلى. 1/8 فينال.
سەرىك تەمىرجانوۆ - ساليم ەلليس بەي (ا ق ش) - 0:5.
الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى سەرىك تەمىرجانوۆ 1/8 فينالدا ا ق ش-تىڭ جاس بوكسشىسى ساليم ەلليس بەيمەن جولى ءتۇيىستى.
وتانداسىمىزدىڭ بۇل جەكپە-جەگىندە تورەشىلەر جەڭىستى ءبىراۋىزدان قارسىلاسقا بەردى.
80 كەلى. 1/8 فينال.
سابىرجان اققالىقوۆ - جاۆوحير ۋمماتاليەۆ (وزبەكستان، الەم چەمپيونى) - 2:3.
الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى سابىرجان اققالىقوۆ 1/8 فينالدا وسى سالماقتىڭ كوشباسشىسى جاۆوحير ۋمماتاليەۆپەن (وزبەكستان) كۇش بايقاستى. 3 راۋند بويى جوعارى قارقىندا وتكەن جەكپە-جەكتە تورەشىلەر 3:2 ەسەبىمەن قارسىلاسقا جەڭىستى بەردى.