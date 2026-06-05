قازاقستاندىق بوكسشى ۇلى بريتانياعا جەتتى: ونى قاۋىپتى قارسىلاس كۇتىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اسا اۋىر سالماقتاعى بوكسشى يۆان دىچكو ۇلى بريتانيانىڭ بورنمۋت قالاسىنا جەتتى. ول الداعى دەمالىس كۇندەرى وتەتىن Zuffa Boxing تۋرنيرى اياسىندا شارشى الاڭعا شىعادى.
6-ماۋسىم كۇنى وتەتىن بوكس كەشىنىڭ الدىن الا كاردىندا دىچكو جەڭىلىستىڭ ءدامىن تاتپاعان بريتاندىق حارۆي دايكسپەن قولعاپ تۇيىستىرەدى. قازاقستاندىق بوكسشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بورنمۋتتاعى قوناقۇيدەن سۋرەت جاريالاپ، جەكپە-جەككە دايىن ەكەنىن اڭعارتتى.
كەشتىڭ باستى ايقاسىندا بريتاندىق كريس بيللام-سميت پەن كانادالىق رايان روزيتسكي ءبىرىنشى اۋىر سالماقتا كۇش سىناسادى.
ايتا كەتەيىك، دىچكو سوڭعى جەكپە-جەگىن وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە لاس-ۆەگاستا وتكىزگەن بولاتىن. سول كەزدەسۋدە ول امەريكالىق دجەرمەين فرانكلينگە تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدى شەشىمىمەن ەسە جىبەرىپ، كاسىپقوي مانسابىنداعى العاشقى جەڭىلىسىنە ۇشىرادى.