KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىق بوكسشى ۇلى بريتانياعا جەتتى: ونى قاۋىپتى قارسىلاس كۇتىپ تۇر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اسا اۋىر سالماقتاعى بوكسشى يۆان دىچكو ۇلى بريتانيانىڭ بورنمۋت قالاسىنا جەتتى. ول الداعى دەمالىس كۇندەرى وتەتىن Zuffa Boxing تۋرنيرى اياسىندا شارشى الاڭعا شىعادى.

    Иван Дычко
    Фото: Sports.kz

    6-ماۋسىم كۇنى وتەتىن بوكس كەشىنىڭ الدىن الا كاردىندا دىچكو جەڭىلىستىڭ ءدامىن تاتپاعان بريتاندىق حارۆي دايكسپەن قولعاپ تۇيىستىرەدى. قازاقستاندىق بوكسشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بورنمۋتتاعى قوناقۇيدەن سۋرەت جاريالاپ، جەكپە-جەككە دايىن ەكەنىن اڭعارتتى.

    كەشتىڭ باستى ايقاسىندا بريتاندىق كريس بيللام-سميت پەن كانادالىق رايان روزيتسكي ءبىرىنشى اۋىر سالماقتا كۇش سىناسادى.

    ايتا كەتەيىك، دىچكو سوڭعى جەكپە-جەگىن وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە لاس-ۆەگاستا وتكىزگەن بولاتىن. سول كەزدەسۋدە ول امەريكالىق دجەرمەين فرانكلينگە تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدى شەشىمىمەن ەسە جىبەرىپ، كاسىپقوي مانسابىنداعى العاشقى جەڭىلىسىنە ۇشىرادى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور