قازاقستاندىق بەسسايىسشىلار ازيا ويىندارىنىڭ فينالىنا جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - ايچي-ناگوياداعى (جاپونيا) ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىندا قازىرگى بەسسايىستان ايەلدەر اراسىندا جارتىلاي فينال اياقتالدى.
وتانداستارىمىز ا جانە ۆ توبىنداعى جارتىلاي فينالدا سەمسەرلەسۋ، كەدەرگىلەر جولاعى، ءجۇزۋ جانە laser Run باسەكەلەرىندە سىنعا ءتۇستى.
ا توبىنداعى بارلىق سايىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ايانا قازبەكوۆا 1363 ۇپاي جيناپ، بەسىنشى ورىنعا يە بولدى. ال يۋليانا پەتروۆا 1345 ۇپاي ەنشىلەپ، توعىزىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
سونداي-اق ۆ جارتىلاي فينالىندا سىنعا تۇسكەن ديانا شەدروۆا بارلىق ديستسيپلينانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 1356 ۇپاي ەنشىلەپ، بەسىنشى ورىن الدى. وسىلايشا قازاقستاندىق سپورتشىلار فينالعا جولداما الدى.
جارىس ەرەجەسىنە سايكەس ءار توپتان ۇزدىك توعىز سپورتشى فينالعا شىعادى.
ايتا كەتەيىك، ايەلدەر اراسىنداعى فينالدىق باسەكە 20-قىركۇيەكتە وتەدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى ۆولەيبولدان ازيا ويىندارىن جەڭىسپەن باستاعانىن حابارلاعان ەدىك.