قازاقستاندىق بالۋاندار موڭعولياداعى رەيتينگىلىك تۋرنيردە 12 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ۇلان-باتىردا (موڭعوليا) كۇرەس تۇرلەرىنەن وتكەن رەيتينگىلىك تۋرنير مارەسىنە جەتتى.
قازاقستان قۇراماسى حالىقارالىق جارىستى 12 مەدالمەن اياقتادى.
ەركىن كۇرەستەن اسىل ايتاقىن (61 كەلىگە دەيىن)، ازامات داۋلەتبەكوۆ (92 كەلىگە دەيىن) جانە ەدىگە قاسىمبەك (125 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى. ال مەيرامبەك قارتباي (57 كەلىگە دەيىن)، ادىلەت المۇحامەدوۆ (61 كەلىگە دەيىن)، شامسات تاير (79 كەلىگە دەيىن) جانە بولات ساقايەۆ (86 كەلىگە دەيىن) قولا مەدال جەڭىپ الدى.
گرەك-ريم كۇرەسىنەن نۇراسىل امانالى (97 كەلىگە دەيىن) كۇمىس جۇلدەگەر اتانسا، ەركەبۇلان ارداقوۆ (63 كەلىگە دەيىن) پەن ولجاس سىرلىباي (130 كەلىگە دەيىن) قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
ايەلدەر كۇرەسىندە نيلۋفار رايموۆا (57 كەلىگە دەيىن) مەن ەلميرا سىزدىقوۆا (76 كەلىگە دەيىن) قولا مەدال يەلەندى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، كۇرەس تۇرلەرىنەن موڭعوليانىڭ ۇلان-باتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان رەيتينگىلىك ءتۋرنيردىڭ كەزەكتى جارىس كۇنىندە قازاقستان قۇراماسى تاعى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى.