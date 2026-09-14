قازاقستاندىق بالۋان قاتىسقان جارىس جاپپاي توبەلەسكە ۇلاستى
استانا. KAZINFORM - پولشانىڭ كراكوۆ قالاسىندا وتكەن ADCC تۋرنيرىندە قازاقستاندىق بالۋان بەكزات قاپاشوۆ پەن امەريكالىق سپورتشىلار جاپپاي توبەلەسىپ قالدى.
وقيعاعا گرەپپلينگتەن الەمنىڭ بەس دۇركىن چەمپيونى، امەريكالىق گوردون رايان دا ارالاسىپ كەتكەن، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
قازاقستان اتىنان جارىسقا جالعىز قاتىسقان بەكزات قاپاشوۆ امەريكالىق دوريان وليۆارەزبەن بەلدەسكەن. سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، ايقاس كەزىندە ەكى تاراپ تا ەموتسياعا بەرىلىپ، ەرەجە بۇزىلعان ساتتەر بولعان.
«مەن رەيتينگتە ءبىرىنشى تۇرعان مىقتى امەريكالىق سپورتشىمەن كۇرەستىم. بەلدەسۋ كەزىندە ەموتسيا جينالىپ قالدى. ول دورەكى كۇرەسىپ، اۋزىمدى قايتا-قايتا جابۋعا تىرىستى. مەن دە سول كەزدە ازداپ تىستەپ الدىم. كەيىن جەردە جاتقانىمدا ول مەنى ۇرىپ جىبەردى»، - دەيدى قاپاشوۆ.
وقيعا مۇنىمەن اياقتالماعان. كەيىن ەكى سپورتشىعا قايتا بەلدەسۋگە مۇمكىندىك بەرىلگەن.
«ورنىمىزدان تۇرعان سوڭ مەن دە وعان باسپەن سوققى بەردىم، جاۋاپ قايتارعىم كەلدى. كەيىن ءبىزدى اجىراتتى، وعان ديسكۆاليفيكاتسيا بەرىلدى. ءبىراق ارتىنان ونى قايتا اكەلىپ، تاعى كۇرەستىك. ەكىنشى بەلدەسۋدە ول مەنەن مىقتىراق بولىپ، جەڭىسكە جەتتى»، - دەدى قازاقستاندىق بالۋان.
بالۋانداردان كەيىن كوماندالار دا جانجالداستى
قاپاشوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاعداي جەكپە-جەك اياقتالعاننان كەيىن دە باسىلماعان. امەريكالىق سپورتشىنىڭ سەكۋندانتى بولعان اكەسى قازاقستاندىق تاراپقا ادەپسىز يشارا كورسەتىپ، بالاعات ءسوز ايتقان.
«ول مەنى جەڭگەننەن كەيىن اكەسى ماعان قاراي ادەپسىز يشارا جاساپ، بالاعاتتاي باستادى. سوندا مەنىڭ اعالارىم مەن كوماندامىز ولارعا قاتتىراق جاۋاپ بەردى. ءسويتىپ توبەلەس باستالىپ كەتتى»، - دەدى قاپاشوۆ.
ءدال وسى كەزدە گوردون رايان دا جانجالعا ارالاسقان. بەكزاتتىڭ سوزىنشە، ول سول ساتتە باسقا سپورتشىنىڭ سەكۋندانتى بولعان.
«گوردون رايان باسقا بەلدەسۋدە سەكۋندانت بولىپ وتىرعان ەدى. ءبىراق ءوزى دە كەلىپ، ءبىزدىڭ ارامىزعا كىردى. سودان وسىنداي جاعداي بولدى»، - دەدى قازاقستاندىق سپورتشى.
«قازاقستاندىق جىگىتتەرگە راقمەت»
گوردون رايان دا كەيىن بولعان جاعدايدى الەۋمەتتىك جەلىدە باياندادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول توبەلەسكە ءوزى ارالاسىپ، العاشقى سوققىنى جاساعان.
«مەن ارالاسىپ، ءبىرىنشى جىگىتتى ۇردىم. مەنى كورگەن بويدا بىرنەشە ادام «گوردون، گوردون!» دەپ ايقايلاي باستادى. سوسىن ءبارى ماعان قاراي بۇرىلىپ، جابىلدى. ەكەۋى اياعىمنان ۇستاپ، قۇلاتتى. ارتىنشا بەس-التى ادام باسىمنان ۇرا باستادى»، - دەدى رايان.
الەم چەمپيونى وقيعانى ازىلمەن اياقتاپ، قازاقستاندىقتارعا دا ءۇن قاتقان.
«قازاقستاندىق جىگىتتەرگە جەكپە-جەك ءۇشىن راقمەت. كوڭىلدى بولدى. ەستەرىڭىزدە بولسىن، مەن ءار كەشتىڭ ەڭ ۇزدىك جاۋىنگەرىمىن»، - دەدى ول.
رايان سونداي-اق قازاقستاندىقتاردىڭ اراسىنان وزىمەن جەكە-جەكە كۇش سىناسقىسى كەلەتىن ادام بولسا، دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
ەكى تاراپ تا ءبىر جىلعا شەتتەتىلدى
بەكزات قاپاشوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۋرنير ۇيىمداستىرۋشىلارى جانجالدان كەيىن ەكى تاراپقا دا جازا قولدانعان.
«ەكى جاقتى دا ءبىر جىلعا ديسكۆاليفيكاتسيالادى. باسقا سانكسيا بولعان جوق»، - دەدى سپورتشى.
قازاقستاننىڭ گرەپپلينگ قاۋىمداستىعى بۇل تۋرنيردىڭ ولاردىڭ رەسمي جارىس كۇنتىزبەسىنە كىرمەيتىنىن مالىمدەدى. قاۋىمداستىق ADCC ۇيىمىنا قاتىسى جوق ەكەنىن جانە قازاقستاندىق سپورتشىلاردى كراكوۆتاعى تۋرنيرگە ۇلتتىق قۇراما اتىنان جىبەرمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
بەكزات قاپاشوۆ تا بۇل جارىسقا مەملەكەتتىك قولداۋمەن بارماعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، گرەپپلينگتىڭ بۇل باعىتى نەگىزىنەن كوممەرتسيالىق سيپاتتا وتەدى. بيىلعى ADCC تۋرنيرىندە ول قازاقستاننان قاتىسقان جالعىز سپورتشى بولعان.