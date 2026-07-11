قازاقستاندىق اۋىر اتلەت رەكورد جاڭارتىپ، جاسوسپىرىمدەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اۋىر اتلەت نۇرجان جۇماباي كاليدە (كولۋمبيا) ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا توپ جاردى.
وتانداسىمىز 88 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ەل نامىسىن قورعادى.
نۇرجان جۇماباي قوسسايىس قورىتىندىسى بويىنشا 348 (155+193) كەلىنى ەڭسەردى. سونداي- اق سەرپە كوتەرۋدە الەم رەكوردىن جاڭارتتى.
كۇمىس مەدالدى ەريك گۋادامۋد (يسپانيا) جەڭىپ الدى - 344 (156+188) كەلى. ال حوسە مانتيليا (مەكسيكا) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى - 335 (151+184) كەلى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندىق اۋىر اتلەت ەرنۇر مىرزاحمەت كاليدە (كولۋمبيا) ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى.