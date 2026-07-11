KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىق اۋىر اتلەت رەكورد جاڭارتىپ، جاسوسپىرىمدەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اۋىر اتلەت نۇرجان جۇماباي كاليدە (كولۋمبيا) ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا توپ جاردى.

    Нуржан Жумабай завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии
    فوتو: ق ر ۇ و ك

    وتانداسىمىز 88 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ەل نامىسىن قورعادى.

    نۇرجان جۇماباي قوسسايىس قورىتىندىسى بويىنشا 348 (155+193) كەلىنى ەڭسەردى. سونداي- اق سەرپە كوتەرۋدە الەم رەكوردىن جاڭارتتى.

    كۇمىس مەدالدى ەريك گۋادامۋد (يسپانيا) جەڭىپ الدى - 344 (156+188) كەلى. ال حوسە مانتيليا (مەكسيكا) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى - 335 (151+184) كەلى.

    ەسكە سالايىق، قازاقستاندىق اۋىر اتلەت ەرنۇر مىرزاحمەت كاليدە (كولۋمبيا) ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى.

    سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور