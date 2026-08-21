قازاقستاندىق ايەل پرەزيدەنت توقايەۆ سىيعا تارتقان ساعاتىن ساتىلىمعا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تازى ءوسىرۋشى اننا زاحاروۆا وزىنە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سىيلاعان قول ساعاتتى ساتۋعا قويعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ساعاتتى وعان پرەزيدەنت 2023-جىلى ناۋرىز مەرەكەسى كەزىندە تارتۋ ەتكەن. سول كەزدە اننا زاحاروۆا قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءبىر جارىم ايلىق تازى كۇشىگىن سىيلاعان بولاتىن. پرەزيدەنت ءوز كەزەگىندە وعان جەكە قولتاڭباسى قويىلعان ساعات تابىستاعان.
ارادا ءۇش جىل وتكەن سوڭ ساعات يەسى بۇل سىيلىقپەن قوشتاسۋعا شەشىم قابىلداعان. ول بۇيىمنىڭ ءوزى ءۇشىن ەرەكشە ەستەلىك ءارى مارتەبەلى سىي ەكەنىن ايتقانىمەن، ونى تاعۋدى جوسپارلامايتىنىن جەتكىزدى. ساعاتپەن بىرگە ساتىپ الۋشىعا ونىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن راستايتىن بارلىق قاجەتتى قۇجاتتار دا بەرىلەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ساعاتتىڭ باعاسى 2899000 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن. ساتۋشى ساۋدالاسۋعا دايىن ەكەنىن دە اتاپ وتكەن.
اننا زاحاروۆانىڭ پىكىرىنشە، بۇل زات كوللەكتسيونەرلەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرۋى مۇمكىن. ونىڭ بولجامىنشا، ۋاقىت وتە كەلە ساعاتتىڭ قۇنى ايتارلىقتاي ءوسىپ، الداعى ون جىل ىشىندە 30 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتۋى ىقتيمال.