قازاقستاندىق دارىگەرلەر اۋعانستاندا ونداعان كۇردەلى وپەراتسيا جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دارىگەرلەر اۋعانستانداعى گۋمانيتارلىق مەديتسينالىق ميسسيا شەڭبەرىندە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
قازاقستاندىق دارىگەرلەر توبى اۋعانستاندا جۇمىسىن جالعاستىرىپ، حالىققا پراكتيكالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋدە جانە جەرگىلىكتى ماماندارمەن ءوز تاجىريبەسىن بولىسۋدە. كوپبەيىندى مەديتسينالىق ميسسيانىڭ قۇرامىنا ەلىمىزدىڭ تراۆماتولوگيا، ورتوپەديا، كارديولوگيا، پەدياتريا، حيرۋرگيا، ۋرولوگيا، پۋلمونولوگيا جانە ەپيدەميولوگيا سالالارىنداعى جەتەكشى ماماندارى كىردى.
مەديتسينالىق توپتىڭ جەتەكشىسى بولىپ اكادەميك ن. ج. باتپەنوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى سەرىك بالعازاروۆ تاعايىندالدى. سونىمەن قاتار ميسسيانىڭ قۇرامىندا تراۆماتولوگ-ورتوپەد دارىگەرلەر رۋسلان ءابىلوۆ، الەكسەي دولگوۆ جانە نۇرلان اۆعانوۆ، گيگيەنيست-ەپيدەميولوگ دارىگەر عازيز نادۋيەۆ، كارديولوگ ەرىك وتاربايەۆ، پەدياتر-پۋلمونولوگ ابىلاي ارىستاناليەۆ، بالالار حيرۋرگى-ەندوسكوپيست نىشانبەك شيلانبايەۆ، ۋرولوگ رۋستام ءسالىموۆ جانە حيرۋرگ سەرىك نۇرتازين قىزمەتتە.
قازاقستاندىق مامانداردىڭ جۇمىسى اۋعانستانداعى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ ءبىرىنىڭ بازاسىندا ۇيىمداستىرىلعان. حالىققا كونسۋلتاتسيالىق كومەك كورسەتۋمەن قاتار دارىگەرلەر اۋعان ارىپتەستەرىمەن بىرلەسكەن تەكسەرۋلەر جۇرگىزىپ، كونسيليۋمدارعا قاتىسادى، كۇردەلى كلينيكالىق جاعدايلاردى تالقىلاپ، پاتسيەنتتەردى ودان ءارى ەمدەۋ تاكتيكاسىن ايقىندايدى.
تىرەك-قيمىل اپپاراتىنىڭ اۋىر جاراقات سالدارلارى مەن تۋا بىتكەن دەفورماتسيالارى بار پاتسيەنتتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. تراۆماتولوگ-ورتوپەد دارىگەرلەر كۇن سايىن 40 قا دەيىن پاتسيەنتكە كونسۋلتاتسيا وتكىزىپ، ولاردىڭ اراسىنان حيرۋرگيالىق ەمدەۋدى قاجەت ەتەتىن ەڭ كۇردەلى جاعدايلاردى ىرىكتەيدى. قازاقستاندىق ماماندار كۇن سايىن ءۇش-ءتورت رەكونسترۋكتيۆتىك- قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسياسىن جاساپ، پاتسيەنتتەردىڭ جوعالتقان فۋنكتسيالارىن قالپىنا كەلتىرۋگە جانە ءومىر ساپاسىن ەداۋىر جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرۋدە.
اۋعانستانداعى قازاقستان مەديتسيناسى كۇندەرى شەڭبەرىندە وتاندىق تراۆماتولوگ- ورتوپەدتەر اۋعان تارابىنا يليزاروۆ اپپاراتىنىڭ جيىنتىقتارىن تابىستادى. بۇل - كۇردەلى سىنىقتاردى ەمدەۋدە، اياق-قول دەفورماتسيالارىن تۇزەتۋدە جانە سۇيەك كەمىستىكتەرىن الماستىرۋدا كەڭىنەن قولدانىلاتىن بىرەگەي جۇيە. اتالعان جابدىقتى بەرۋ جەرگىلىكتى مامانداردىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قازاقستاننىڭ قوسىمشا ۇلەسى بولماق.
قازاقستاندىق دارىگەرلەر اۋعانستان حالقىنا العاش رەت كومەك كورسەتىپ وتىرماعانۆن ايتا كەتۋ كەرەك. وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا بولعان جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن قازاقستاننان مەديتسينالىق توپ جىبەرىلگەن بولاتىن. سول كەزدە وتاندىق ماماندار ون كۇننىڭ ىشىندە 44 وپەراتسيا جاساپ، 100 دەن استام پاتسيەنتكە مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.
انىقتاما: مەديتسينالىق ميسسيا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گۋمانيتارلىق باستاماسى شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلۋدا. قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىمەن بىرگە اۋعانستانعا جالپى كولەمى 318,8 توننا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزىلدى.